Также такая система РФ может обнаруживать и украинские "Нептуны".

В Сирии повстанцы захватили российскую радиолокационную систему наблюдения "Подлет-К1" возле города Хама. Такую технику имела на вооружении 25 дивизия специального назначения, ранее известная как "Тигр", а именно элитное подразделение, которое считается одним из самых эффективных в войсках Башара Асада, пишет The Telegraph.

В издании отметили, что маловысотная радиолокационная система наблюдения может отслеживать до 200 целей одновременно, особенно те, которые летят низко. Кроме того, "Подлет-К1" является важной как для местной противовоздушной обороны, так и для внутренней защиты России от украинских атак.

"Потеря радарной системы стоимостью 5 миллионов долларов также вызывает беспокойство России, поскольку существует риск того, что она может попасть в руки Запада, что поставит под угрозу противовоздушную оборону страны в условиях растущих атак со стороны Украины", - добавили в сообщении.

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Кроме того, радар "Подлет-К1" может обнаруживать крылатые ракеты Storm Shadow и украинские "Нептуны".

В Telegraph напомнили, что Украина запустила свою первую ракету Storm Shadow на территорию РФ в конце ноября после того, как Великобритания разрешила использовать их за пределами Украины.

"Хотя Украина заявляет, что уничтожила несколько комплексов "Подлет-К1", ни одного из них она не захватила. Радар представляет потенциальный интерес для сторонников Киева на фоне опасений относительно уменьшения помощи со стороны США при президентстве Дональда Трампа", - считают авторы материала.

Восстание в Сирии - последние новости

Как писал УНИАН, повстанцы в Сирии захватили новые трофеи, а именно 6 танков Т-90А российского производства. По оценкам эксперта, в целом в течение неполной недели с начала наступления противники сирийского правительства взяли сотни военных трофеев.

Также стало известно, что сирийские повстанцы "Хайят Тахрир аш-Шам" подошли к крупному городу Хама. Отмечается, что они захватили села, включая Маар-Шахур, в нескольких милях к северу от города.

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