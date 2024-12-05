Повстанцы заявили, что захватили центральную тюрьму и освободили оттуда заключенных.

В четверг, 5 декабря, сирийские повстанцы вытеснили проправительственные силы из Хамы. Это их очередная победа после молниеносного продвижения по северу Сирии, сообщает Reuters.

В агентстве поделились, что сирийская армия объявила о том, что повстанцы вошли в Хаму после интенсивных столкновений. Проправительственные силы подчеркнули, что им пришлось передислоцируется за пределы города "для сохранения жизни мирных жителей и предотвращения городских боев".

Повстанцы же говорят о том, что им удалось взять под свой контроль районы на северо-востоке города и захватить центральную тюрьму, освободив заключенных, добавили журналисты.

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В агентстве напомнили, что Хама оставалась в руках правительства Сирии на протяжении всей гражданской войны, которая вспыхнула в 2011 году. Отмечается, что захват города повстанцами может вызвать шок у сирийского диктатора Башара Асада и его российских и иранских союзников.

Этот город расположен более чем на трети пути из Алеппо в Дамаск. Его захват может открыть повстанцем дорогу для наступления на Хомс, который является перекрестком, соединяющим самые густонаселенные регионы Сирии.

Война в Сирии - последние новости

Ранее в The Telegraph писали, что если РФ потеряет базу в Сирии, главе Кремля Владимиру Путину придется искать мир с Украиной. Без морской базы в Тартусе РФ может потерять влияние на Африку и Ближний Восток.

Кроме того, УНИАН сообщал, что повстанцы в Сирии берут новые трофеи, которых хватит на создание танковых частей. Добычей исламистов стали уже 6 танков Т-90А российского производства.

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