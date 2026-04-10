Посмотрим,когда и где начнет работать тишина: Сибига о перемирии на Пасху

Министр заявил, что у перемирия есть шанс на реализацию.

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским идея пасхального перемирия имеет шанс на реальное воплощение. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в социальной сети Facebook.

"Предложение о пасхальном перемирии, выдвинутое президентом Украины, имеет шанс на воплощение в жизнь", – подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что украинцы заслуживают праздничного дня без террора.

Видео дня

"Посмотрим, когда и где наступит тишина, и ответим зеркально", – отметил глава МИД.

По его убеждению, "длительное прекращение огня проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую Россия никогда не выиграет и должна наконец закончить".

"Мы убеждены, что прекращение огня – это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины", – заявил Сибига.

Пасхальное перемирие

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сделал заявление о перемирии на Пасху. По его словам, Украина готова действовать зеркально по отношению к действиям российских захватчиков. Кроме того, как сказал президент, у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

В свою очередь, инициатор войны Владимир Путин объявил со своей стороны о краткосрочном прекращении огня в войне с Украиной, приуроченном к православному празднику Пасхи. Однако Зеленский призвал к пасхальному прекращению огня более недели назад. Он заявлял, что, как и раньше, скептически относится к тому, что Кремль действительно прекратит боевые действия.

