'Режим тишины' на Пасху: в ISW ответили, готова ли на это пойти Россия

Владимир Путин ранее объявил об одностороннем прекращении огня в честь Пасхи в середине апреля 2025 года.

Украина продолжает предлагать уступки и демонстрировать свою готовность к переговорам с Россией. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

При этом отмечается, что Россия продолжает демонстрировать свою незаинтересованность в прекращении огня или в добросовестных переговорах по прекращению войны.

Аналитики Института напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Киев готов согласиться на временное прекращение огня на "праздник Пасхи", независимо от того, будет ли оно иметь форму полного прекращения огня или моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

"Зеленский продолжает идти на уступки и демонстрировать готовность Украины к дипломатическому диалогу и обязательствам по безусловному прекращению огня, тогда как Россия продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в прекращении огня или в добросовестных переговорах о прекращении войны", – говорится в отчете.

Отмечается, что в ответ на инициативу Зеленского председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что заявления президента Украины якобы не следует воспринимать всерьез.

В то же время аналитики отмечают, что президент России Владимир Путин ранее объявлял об одностороннем прекращении огня в честь Пасхи в середине апреля 2025 года и в День Победы в России в начале мая 2025 года, но российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении прекращения огня на всем театре военных действий в Украине.

В ISW отметили, что Кремль ранее предлагал краткосрочные соглашения о прекращении огня, но при этом отвергал призывы Украины и США к более длительному или постоянному прекращению или мораторию на удары дальнего действия по гражданской инфраструктуре.

Также аналитики Института отмечают, что российские войска использовали прекращение огня для накопления ракет, чтобы максимизировать ущерб в последующих сериях ударов вскоре после истечения срока действия такого соглашения.

Украина о мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что ситуация зашла в тупик в переговорном процессе между Украиной, США и Россией по поиску путей завершения войны. По его словам, сейчас мяч на стороне Соединенных Штатов Америки и России.

При этом он поблагодарил США за то, что они продолжают этот формат.

Глава государства добавил, что Украина готова к перемирию на пасхальные праздники. В то же время он подчеркнул, что нормальные люди, которые ценят жизнь, говорят о полном прекращении войны, а не о нескольких днях затишья. Украина открыта для любых компромиссов, кроме компромиссов в отношении достоинства и суверенитета.

