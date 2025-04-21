Он рассказал о дальнейших действиях Киева.

Украина и в дальнейшем будет действовать на фронте зеркально: на тишину будет отвечать тишиной, а на защиту от российских ударов - своими ударами.

Об этом в своем Telegram-канале написал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о ситуации на фронте. Согласно ему, за сутки российские оккупационные войска нарушили режим тишины 2935 раз.

Больше всего обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении, также обещание соблюдать тишину не распространилось на Курское. Всего на фронте произошло 96 российских штурмов, 1882 обстрела, 812 из них - из тяжелого вооружения, и более 950 применений FPV-дронов:

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"Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами. Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".

"Пасхальное перемирие"

Напомним, накануне Пасхи кремлевский правитель Путин объявил о введении перемирия, которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако обстрелы со стороны России не прекратились.

Вчера вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что тот не давал команду на продолжение "пасхального перемирия".

Президент Зеленский сообщил о многочисленных нарушениях тишины со стороны Москвы, предложив продлить на 30 дней запрет на удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

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