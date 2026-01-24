Кремль хочет заставить Трампа отказаться от переговоров с Украиной: в ISW раскрыли тактику

Кремль пытается манипулировать отсутствием общедоступных соглашений, достигнутых на Аляскинском саммите.

Кремль пытается заставить Трампа отказаться от переговорного процесса с Украиной и Европой, который он возглавляет, и уступить требованиям России, выдвинутым на саммите США-Россия в августе 2025 года на Аляске. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, после встречи Владимира Путина с американской делегацией 22-23 января Ушаков заявил, что "нет надежды" на достижение долгосрочного урегулирования войны без решения территориального вопроса по "формуле", якобы согласованной Соединенными Штатами и Россией на Аляске.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает "нецелесообразным" "публично вникать в детали" "Анкориджской формулы", но вывод украинских войск со всего Донбасса является важным условием мирного урегулирования.

Как отмечают аналитики, в последние недели Трамп вел переговоры с Украиной и Европой, которые значительно продвинулись в определении условий, необходимых для обеспечения прочного и надежного мира на Украине. Эти переговоры под руководством США, в частности, привели к значительным уступкам со стороны Украины. Трамп также работал с Украиной и Европой над изменением первоначального предложенного США мирного плана из 28 пунктов на последнюю версию плана из 20 пунктов, что свидетельствует о готовности администрации США к сотрудничеству с Украиной и Европой для обеспечения справедливого завершения войны.

В то же время ISW отмечает, что Кремль пытается манипулировать отсутствием общедоступных соглашений, достигнутых на Аляскинском саммите, представляя предполагаемые американо-российские соглашения таким образом, чтобы это было выгодно России:

"Кремль использует двусмысленность вокруг саммита, чтобы скрыть тот факт, что Россия, а не Украина, препятствует переговорному процессу, настаивая на своих первоначальных требованиях относительно войны. Вероятно, Россия пытается убедить Трампа отказаться от усилий США по сотрудничеству с Украиной и Европой, предлагая двусмысленную "Аляскинскую формулу" как способ прекращения войны".

В Абу-Даби сегодня стартовал второй день переговоров между Украиной и Россией. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходит за закрытыми дверями.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед самым сложным выбором за время полномасштабной войны: согласиться на план Дональда Трампа по завершению боевых действий, который предусматривает уступки по Донбассу, или продолжить войну без четких гарантий ее завершения, пишет Corriere della Sera.

