Несмотря на блокировку Орбана: Зеленский сказал, когда ожидает первый транш кредита от ЕС

В Евросоюзе найдут способ оказать Украине финансовую помощь, несмотря на сопротивление Венгрии.

Президент Владимир Зеленский оптимистично настроен в отношении поступления финансовой помощи от Евросоюза уже в апреле.

Он выразил уверенность, что Евросоюз найдет способ предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро в обход венгерского вето со стороны премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства ответил на вопрос о возможном будущем влиянии на Украину ситуации с блокированием на уровне Евросоюза окончательного утверждения кредита в размере 90 млрд евро.

Как отметил президент Украины, он обсудил этот вопрос с лидерами Евросоюза, а также с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы настроены оптимистично. Они найдут варианты, как частично нас финансировать. Мы ждем первый транш из той суммы, о которой договаривались, на 2026 год, в апреле", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в Евросоюзе должны найти выход из текущей ситуации и предоставить Украине финансовую помощь.

"В любом случае, даже находя альтернативные временные меры, ЕС должен... найти выход из этой ситуации".

Венгрия и кредит для Украины

Как сообщал УНИАН, Венгрия остается непоколебимой в намерении блокировать выделение средств Украине, пока российская нефть снова не потечет через разрушенный Россией нефтепровод "Дружба".

В то же время, как уверяет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на венгерскую блокировку, выделение Украине кредита на 90 млрд евро состоится "так или иначе".

Вас также могут заинтересовать новости: