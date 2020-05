В Англии не хватает рук для сбора урожая: принц Чарльз просит у британцев помощи (видео)

Британские производители продовольствия заявляют, что из-за пандемии коронавируса и политики действующего правительства в отношении иммиграции им может не хватить рабочих рук для сбора овощей и фруктов.

В то же время принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, призвал британцев, которые из-за карантина сидят без работы, присоединиться и помочь со сбором урожая, сообщает The Guardian.

Так, на пресс-конференции во вторник, 19 мая, министр по вопросам окружающей среды британского правительства Джордж Юстис признал, что из-за ситуации с международными перевозками в Великобритании приедет меньше сезонных работников, чем она нуждается.

«Уже точно ясно, что в этом году нам придется положиться на помощь британских работников в сборе урожая», — заявил он.

Во время слушаний в профильном парламентском комитете Иен Райт, руководитель британской Федерации продовольствия и напитков, заявил, что одним из факторов нехватки рабочей силы в пищевой промышленности может стать новый закон об иммиграции, который за день до того принял парламент Великобритании.

Правительство страны уже начал информационную кампанию «Собери для Британии», чтобы поощрить британских работников, которые из-за карантина сидят дома без работы, помочь в сборе фруктов и овощей. Свое обращение в рамках кампании записал и принц Чарльз — наследник британского королевского престола.

«В это время большой неуверенности много наших привычных планов и постоянных жизненных привычек оказались под угрозой. Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей», — говорит Чарльз в видеообращении.

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. 🍓🍏🍅@DefraGovUKpic.twitter.com/a7WIDYo7E0