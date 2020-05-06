Украина из-за заморозков может потерять 15-25% урожая

По словам эксперта, из-за заморозков сильно пострадал рапс, ячмень и некоторые сорта озимой пшеницы не украинской селекции.

Потери урожая озимых зерновых под урожай 2020 года в Украине из-за весенних заморозков могут достичь 15-25%.

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Такой прогноз озвучил кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института сельского хозяйства Степи НААН Украины Игорь Семеняка, передает пресс-служба института.

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – нанесен определенный ущерб, но не смертельный... Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции, не привыкшие к нашим условиям, тоже сейчас не в лучшей форме", - приводятся в сообщении слова эксперта.

Семеняк подчеркнул, что урожай будет зависеть от морозостойкости сортов культур и технологий, которые используют аграрии. Большинство сортов, особенно украинской селекции, выдержали такие неблагоприятные условия.

"Поэтому озимая группа обеспечит урожайность не ниже среднего показателя. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к поздней вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, соответственно, недобор урожая может достигать 15-25 процентов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики EastFruit предупреждали, что Украина может остаться без черешни и абрикосов из-за заморозков в апреле.

По оценкам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, пришедшие в Украину в начале мае дожди улучшат ситуацию с будущим урожаем практически всех культур после засушливой весны и практически бесснежной зимы.