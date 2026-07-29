Более 100 лет этот остров был закрыт для чужаков: теперь туда пускают туристов

Жители этого острова по сей день живут без интернета и водопровода.

Ниихау, расположенный всего в 27 километрах от популярного острова Кауаи, годами завораживает путешественников и исследователей. Десятилетиями он был окутан тайной, а его жители жили вдали от современных технологий и влияния внешнего мира.

Сегодня, хотя остров по-прежнему тщательно охраняется, он медленно приоткрывает двери перед внешним миром, пишет RMF24.

Все началось в 1864 году, когда шотландская семья Синклер купила Ниихау у короля Камехамеха V за 10 тысяч долларов золотом. Условием сделки было сохранение традиционного образа жизни жителей и их защита от внешних влияний. На протяжении последующих поколений владельцы острова последовательно выполняли эту миссию.

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В 1915 году внук основателя, Обри Робинсон, ввёл полный запрет на въезд для посторонних. С тех пор попасть на остров могли исключительно его постоянные жители, члены семьи владельцев, а также немногочисленные приглашённые гости и представители власти. На протяжении более ста лет Ниихау оставался одним из самых недоступных мест в мире.

Жизнь без благ цивилизации

В настоящее время на Ниихау проживает от 70 до 130 человек, преимущественно коренных гавайцев. Это единственное место в мире, где гавайский язык является повседневным средством общения.

Жители острова живут так, как их предки, – без интернета, мобильных телефонов, водопровода и асфальтированных дорог. Одежду они стирают в ручьях, дома освещают керосиновыми лампами, а по острову передвигаются верхом на лошадях или на велосипедах.

Семья Робинсонов ввела строгие правила – любые дурманящие вещества там абсолютно запрещены, а их наличие грозит немедленным изгнанием с острова. Благодаря этому на Ниихау удалось сохранить не только аутентичную гавайскую культуру, но и девственную природу, не тронутую массовым туризмом и современностью.

Туризм под строгим контролем

На протяжении более ста лет Ниихау был полностью закрыт для туристов. Лишь в последние годы владельцы острова начали организовывать строго ограниченные однодневные экскурсии на вертолёте с соседнего Кауаи. Каждый визит проходит под бдительным присмотром гидов, а количество мест сильно ограничено.

Во время такой экскурсии туристы могут около трёх часов находиться на одном из девственных пляжей, плавать, нырять с трубкой и собирать ракушки. Возможности переночевать, самостоятельно осматривать остров или заходить в деревни нет.

Все пребывание проходит под постоянным надзором, а контакт с жителями очень ограничен. Всё это для того, чтобы не нарушить спокойную жизнь местной общины.

Ниихау сегодня – одно из последних мест в мире, где можно увидеть, как выглядела жизнь на Гавайях до эпохи массового туризма. Остров сохранил не только традиционные обычаи и язык, но и нетронутую природу – песчаные пляжи, кристально чистую воду и уникальные виды животных.

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