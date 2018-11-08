Штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа

Штат Вирджиния присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора в Украине.

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом 7 ноября сообщает посольство Украины в США.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.