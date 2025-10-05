Фидан назвал "главное препятствие" на пути к миру в Украине.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказал прогнозы о войне в Украине и сказал, что возможных результатов можно ожидать уже через несколько месяцев.

В интервью TRT Haber Фидан заявил, что встреча Трампа и Пктина на Аляске стала важным моментом в переговорном процессе.

На этой встрече были подняты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона более чётко и подробно изложила Трампу свои условия прекращения огня. Позже Трамп обсудил их с украинским лидером и сопровождавшими его европейскими лидерами. Обсуждался вопрос о том, в какой степени продвигать каждый вопрос", - отметил Фидан.

Видео дня

Он добавил, что все это время Турция вела переговоры со США, Украиной и Россией.

Он также сказал, что обострение боев и усиление бомбардировок, которое происходит сейчас, – это распространённая военная стратегия.

"Если одна сторона идёт на уступки, другая будет действовать более решительно. Чтобы избежать подобного образа, обе стороны – и украинская, и европейская, и российская – максимально наращивают свои военные усилия", - объяснил он.

Фидан также заявил, что главное препятствие на пути к миру – ситуация с территорией Донбасса. При этом, по его словам, исходя из его разговоров с американскими партнерами, в этом вопросе "через несколько месяцев может появиться возможность для решения".

"Россияне хотят его захватить. Украинцы говорят: "Это место очень важно для нашей территориальной целостности. У нас нет шансов сдаться без боя… Если мы отдадим эту территорию, это откроет пути к потере других". Россияне говорят: "Мы продолжим сражаться, чего бы это ни стоило. Как только мы это займём, мы продолжим сражаться. После того, как захватим эту территорию, пойдем дальше. Поэтому, чтобы не потерять другие территории, отдайте нам эту", - сказал он.

Он также сказал, что в результате переговоров уже есть несколько вариантов решения этого вопроса, "которые могли бы свести обе стороны к общему знаменателю", однако отказался предоставить детали, заявив лишь, что они "они очень детализированы и могут быть утомительными".

Война в Украине - прогнозы

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что война в Украине может затянуться минимум еще на два года.

Вас также могут заинтересовать новости: