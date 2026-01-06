Трамп за полчаса сделал в Венесуэле то, что Путин обещал сделать в Украине, - Politico

Тихая беспомощность Кремля в Венесуэле подорвала миф о России как лидере "многополярного мира".

Молниеносная операция США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стала не только демонстрацией силы Вашингтона, но и серьезным ударом по репутации Владимира Путина как влиятельного глобального игрока, пишет Politico.

Действия Трампа показали, что так называемый "многополярный мир", который Кремль годами продвигал как альтернативу западной гегемонии, оказался "беззубым". Россия, несмотря на тесные политические и военные связи с Каракасом, не смогла - и не решилась - защитить своего союзника.

"То, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп сделал за полчаса в Венесуэле", - заявил политический аналитик и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов.

По его словам, в Москве это воспринимают как унижение, которое лишь усиливает чувство зависти к эффективности действий США.

Россия - союзник только на словах

Операция в Венесуэле вписалась в более широкий тренд: Россия все чаще демонстрирует неспособность помогать своим партнерам в критические моменты. Ранее Москва фактически самоустранилась во время захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха, не смогла спасти режим Башара Асада в Сирии и не оказала реальной поддержки Ирану во время ударов США и Израиля.

Теперь к этому перечню добавилась и Венесуэла - страна, которой Россия с 1999 года поставила вооружения более чем на $20 млрд и фактически привязала к себе через энергетические проекты.

"Еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, ее не получила", - написал в Telegram бывший офицер ФСБ и заключенный Z-блогер Игорь Гиркин.

Зависть вместо силы

Хотя МИД России осудил действия США как "нарушение суверенитета", а прокремлевские политики заговорили об "империализме XIX века", в российском информационном пространстве все чаще звучит другая эмоция - зависть.

Идеолог российского ультранационализма Александр Дугин призвал "делать как Трамп - только быстрее":

"Вся Россия спрашивает себя, почему мы не поступаем с нашими врагами так же".

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян также признала, что в ситуации с Венесуэлой есть повод для "зависти".

Аналитики отмечают, что Путин годами продвигал принцип "сила важнее права", но именно США показали, как этот принцип работает на практике - быстро, жестко и без ощутимых последствий.

"Путин сам создал мир, в котором значение имеет только успех", - подытожил Галлямов. - "И теперь американцы продемонстрировали, как достигают этого успеха, тогда как унижение Кремля стало очевидным для всех".

Как сообщал УНИАН, большинство американцев выражают опасения, что США будут слишком сильно вмешиваться в дела Венесуэлы.

По результатам опроса Reuters/Ipsos, 72% американцев заявили, что они обеспокоены тем, что США могут слишком вмешаться в дела Венесуэлы. Еще 25% заявили, что не разделяют эту обеспокоенность.

Сам Трамп в интервью NBC News заявил, что США не находятся в непосредственной войне с народом Венесуэлы. Он также заявил, что в ближайшие 30 дней в стране не состоится выборов.

