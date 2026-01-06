Европа закрывает глаза на угрозы Трампа в отношении Гренландии ради Украины, - Politico

Угрозы Дональда Трампа аннексировать Гренландию вызывают серьезную обеспокоенность в Европе.

На встрече "коалиции желающих" в Париже сегодня, 6 января, около 40 лидеров стран и высокопоставленных чиновников обсужят будущие гарантии безопасности для Украины. В этом контексте участие США имеет решающее значение.

Европа не хочет портить отношения с США

Как пишет Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца, угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию вызывают серьезную обеспокоенность в Европе. Тем не менее, чтобы не вызвать гнев американского лидера, на встрече не планируется поднимать вопрос о претензиях Вашингтона на остров.

В издании отметили, что европейцы отчаянно стремятся не сорвать мирный процесс между Украиной и Россией, независимо от того, что Трамп говорит или делает в отношении Гренландии.

"Мы стремились сблизить американцев с нами, никогда не смиряясь с тем, что США могут отказаться от Украины. Нам удалось добиться сближения между Украиной, Европой и Америкой", - заявил в разговоре с журналистами представитель Елисейского дворца.

Работа по достижению мира в Украине продолжает продвигаться

Европейский чиновник в комментарии журналистам отметил, что участники встречи постепенно приближаются к соглашению по "шести или семи различным документам", касающимся разных аспектов прекращения огня и послевоенной структуры. К ним относятся 20-пунктный мирный план, разработанный совместно ЕС и США, документ о гарантиях безопасности и еще один - об экономическом процветании. Все они должны быть подписаны всеми сторонами, включая Россию.

Хотя сегодня не ожидается окончательного утверждения документов, лидеры ЕС вполне могут выступить с совместным заявлением по вопросу гарантий безопасности, добавили в издании.

По словам представителя Елисейского дворца, "коалиция желающих" хочет найти общий язык по пяти пунктам:

как будет контролироваться прекращение огня между РФ и Украиной;

военная поддержка вооруженных сил Украины;

многонациональные "силы обеспечения безопасности" в Украине после войны;

обязательства по поддержке Украины в случае нарушения прекращения огня Россией;

долгосрочные соглашения о сотрудничестве в области обороны с Украиной.

Также представитель Елисейского дворца рассказал журналистам, что Париж и другие члены "коалиции желающих" надеются закрепить обязательства США по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет не только о принципах гарантий безопасности, но и по тому, насколько они будут оперативными.

По словам европейского дипломата, с которым пообщались журналисты, на полях саммита может подняться вопрос о захвате американцами диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон не хочет, чтобы Венесуэла испортила хрупкое согласие между Вашингтоном и европейцами по Украине.

Кто будет на встрече

В издании напомнили, что на встрече будут присутствовать специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в Париж уже прибыли высшие должностные лица ЕС, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и заместителя председателя Еврокомиссии Каю Каллас.

Кроме того, на встрече будут присутствовать, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Даже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который не является сторонником поддержки Киева, будет присутствовать на саммите.

В Украину планируют отправить до 20 тысяч миротворцев - что известно

Ранее "Радио Свобода" писало, что в случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тысяч человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется представить во время встречи "коалиции желающих" в Париже "конкретные обязательства" по безопасности Украины после переговоров.

Отмечается, что никаких военных планов обнародовано не было, однако основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты. Турция дала понять, что возьмет на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

