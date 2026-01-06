Морозы изменят графики отключений света в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз

На оборудовании энергокомпаний растет количество аварий из-за многократного включения и выключения в течение суток.

Ожидаемое снижение температуры воздуха на этой неделе может привести к увеличению продолжительности отключений света до одного часа. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Возможно, на полчаса-час увеличится продолжительность отключений", - отметил Рябцев.

Эксперт добавил, что даже при отсутствии обстрелов, до конца недели украинцам не стоит ожидать улучшения ситуации со светом, учитывая дефицит энергогенерации и проблемы с ее передачей и распределением.

"Мы имеем недостаток мощностей генерации, недостаток мощностей передачи и распределения. Ремонты не прекращаются, но каждая следующая атака только усложняет ситуацию", - констатировал Рябцев.

Он добавил, что ситуация становится сложнее из-за роста количества поломок на оборудовании энергокомпаний, которое не рассчитано на неоднократное включение и выключение в течение суток.

В то же время эксперт отметил, что уменьшить продолжительность отключений света можно в случае увеличения мощности распределенной генерации при условии присоединения соответствующих энергетических установок к системе. Однако, по его словам, новые мощности преимущественно увеличивают энергетическую автономность только отдельных компаний и граждан, но почти не влияют на графики почасовых отключений.

"Эти объекты обычно не присоединяют к энергосистеме и проблема с нехваткой мощности сохраняются", - констатировал Рябцев.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия в очередной раз массированно ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Из-за последствий атаки РФ в Киеве были временно введены экстренные отключения электроэнергии.

Уже на следующий день Правобережье Киева вернулось к графикам почасовых отключений, в то время как на Левобережье продолжали действовать экстренные отключения. С 6 января Левобережье столицы после десятидневной паузы вернулось к стабилизационным отключениям.

