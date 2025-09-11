Некоторые европейские чиновники полагают, что мира не будет, пока не поменяются лидеры Украины и РФ.

Война в Украине может затянуться минимум еще на два года. Такое мнение в ходе общения с испанскими СМИ высказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас, пишет испанская газета El Pais.

"Каллас не слишком оптимистична в отношении войны на Украине: она считает, что "осталось как минимум два года конфликта", – пишет издание, не приводя более развернутых цитат.

El Pais также сообщает, что в "кулуарах Страсбурга" видят тупик в российско-украинской войне. Там обеспокоены тем фактом, что Россия "осмелела", свидетельством чему является вчерашнее нападение на Польшу.

Видео дня

"Опрошенные источники прогнозируют, что война будет затягиваться до тех пор, пока не сменится руководство обеих сторон", – пишет El Pais.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия перебросила на Донбасс еще две бригады морской пехоты. Аналитики считают это признаком того, что Москва хочет осуществить прорыв на выбранном узком участке фронта.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский положительно отозвался об идее совместной с западными партнерами борьбе против российских дронов и ракет. Однако одними истребителями страны НАТО проблему уже не решат.

Вас также могут заинтересовать новости: