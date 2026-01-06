Чем заменить футболку этой зимой, чтобы образ выглядел дороже: ответ есть

Сатиновая рубашка заметно повысит общий вид аутфита.

На фоне нового года и сезонных обновлений гардероба мода снова обращается к простым, но эффективным стилистическим решениям.

Как пишет Who What Wear, шведская инфлюенсерка и модель Эльза Хоск все чаще отказывается от классических футболок и топов в пользу сатиновых рубашек, которые благодаря своей глянцевой текстуре выглядят значительно дороже и эффектнее. Такой материал добавляет образу лоска без утяжеления силуэта и легко адаптируется как к офисному, так и к casual-стилю.

Издание обращает внимание на образ Хоск в ярко-синей сатиновой рубашке The Silk Charmeuse Shirt бренда Helsa, которую она сочетала с серой юбкой-карандашом длиной до колена. А черные солнцезащитные очки и кожаные шлепанцы лишь подчеркнули акцент на фактуре ткани.

В материале отмечается, что сатиновые рубашки с аккуратными пуговицами могут стать простой, но эффектной заменой футболкам в зимнем гардеробе, добавляя образам опрятности и стилистической завершенности без лишних усилий.

Напомним, ранее певица и актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала, как легко сделать образ с обычными леггинсами элегантным и дорогим.

