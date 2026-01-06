В Венесуэле США впервые применили дроны, как полноценное средство поражения, - аналитики

Это означает наличие уже отработанного решения, более эффективного, чем традиционные ракетные удары.

США имели возможность выпустить сотни крылатых ракет Tomahawk и JASSM для ударов по Венесуэле, но вместе с тем использовали и дроны-камикадзе, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что на видео с места событий слышен звук, который очень напоминает полет летательного аппарата с винтом, после чего следует удар. Это, по мнению авторов, говорит об использовании именно дронов-камикадзе.

Также в публикации отмечают, что звук винтового дрона указывает на то, что он имеет электрический двигатель, а не двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, эти дроны имеют довольно высокую скорость, а также весомый размер боевой части.

Видео дня

Официально Пентагон не обнародовал значительных деталей операции Absolute Resolve. Отмечалось, что к операции было привлечено более 150 летательных аппаратов, а также морская группировка, включая авианосец. Поэтому нет информации о названии или типе этих дронов.

Но сам факт их использования во время операции США, отмечают в Defense Express заслуживает значительного внимания.

"Во-первых, как кажется, американские вооруженные силы имеют более чем достаточно дальнобойных ракет различных типов. Никакого недостатка в традиционных ракетных средствах поражения для проведения операции Absolute Resolve у американцев точно не было. Несмотря на это, было решено использовать именно дроны-камикадзе. И не ради эксперимента, а как полноценное средство поражения, от эффективности которого зависит проведение сверхсложной комплексной и крайне рискованной операции. А это означает наличие уже отработанного решения, использование которого было определено эффективнее традиционных ракетных ударов, что является первым для США таким использованием дронов-камикадзе", - делают вывод в Defense Express.

Использование дронов в войне с Россией

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине впервые заметили ударный вражеский дрон, на который враг установил ПЗРК. Эксперты считают, что таким образом противник будет пытаться подстрелить украинскую авиацию. При этом запуск ракеты должен был осуществляться пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ.

Напомним также, что ранее стало известно об оснащении "Шахедов" инфракрасными прожекторами. Таким образом враг пытается ослепить дроны-перехватчики или пилотов самолетов, сбивающих "Шахеды".

Также враг расширяет возможности для навигации, устанавливая на дроны-камикадзе новый тип антенн. Они позволяют осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME. Это надежная система навигации, которую разработали в 1940 годах и с тех пор она широко используется в авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: