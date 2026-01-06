'Умные' кубики: LEGO показала свою главную за 50 лет новинку (видео)

Первые наборы линейки будут по "Звездным войнам".

LEGO представила на CES 2026 "Умный кубик" (Smart Brick) – умную деталь формата 2×4, которая оживляет целые наборы. В компании называют ее самым важным развитием системы Lego за последние 50 лет.

Внутри Smart Brick спрятаны крошечный чипсет, динамик и сенсоры, благодаря которым он может определять направление и взаимодействовать с другими блоками. Эти детали умеют издавать звуки, светиться и определять, какой персонаж их использует.

Технология функционирует автономно и не требует подключения к смартфону или приложению. В отличие от более ранних интерактивных серий вроде Lego Mario, новая деталь обходится без сменных батареек. Энергия подается через беспроводную зарядку, при этом одна зарядная площадка может питать сразу несколько деталей.

Первый запуск технологии состоится 1 марта 2026 года в серии LEGO Star Wars. Там будут детали, имитирующие звуки двигателей звездолетов и выстрела бластеров.

В Lego подчеркивают, что Smart Brick – не разовый эксперимент. Компания собирается развивать вокруг него полноценную экосистему – с новыми наборами и технологиями, а сама концепция должна выйти далеко за пределы "Звездных войн".

