Дешевле, чем iPhone: раскрыты подробности и сроки выхода бюджетного MacBook

Ноутбук получит новый алюминиевый корпус и процессор A18 Pro.

До конца марта Apple должна представить новый MacBook. Это совершенно новая модель, потому что она будет работать на мобильном чипсете и стоить дешевле iPhone.

Марк Гурман, известный инсайдер из Bloomberg, утверждает, что главной фишкой такого MacBook будет чип A18 Pro, который дебютировал вместе с iPhone 16 Pro. По мощности ноутбук будет сравним с M1. Этого должно хватить для соцсетей, просмотра видео и офисной работы.

Вторая особенность – широкая палитра цветов. Среди тестируемых вариантов упоминаются светло-зеленый, синий, розовый и даже желтый. Это станет заметным отходом от строгих и профессиональных оттенков актуальных моделей MacBook Air и Pro.

Еще MacBook будет иметь 12,9-дюймовый экран – немного меньше, чем у моделей Air и Pro. В то же время экономить на корпусе не планируют. По информации Гурмана, Apple использует новый производственный процесс для алюминиевого корпуса вместо перехода на более дешевые материалы.

Выход ноутбука ожидается в марте предположительно по цене от $700. Сейчас самой доступной моделью является MacBook Air, чья стоимость стартует от $999.

По слухам, в конце 2026 года Apple представит MacBook Pro M6 с сенсорным экраном OLED. Также ноутбук ждет крупный редизайн. Он должен избавиться от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone.

Сама же Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Если инсайдеры окажутся правы, то компания готовит к выходу складной iPhone, умные очки и большое обновление Siri.

