Пробки и много ДТП: журналисты рассказали о сложной ситуации на дорогах в Киеве (видео)

Журналистка считает, что в столице транспортный коллапс.

В Киеве из-за снега и гололеда на дорогах образуются пробки, особенно сложная ситуация на спусках и подъемах. Об этом говорится в сюжете канала Киев24.

Журналистка рассказала, что находится в Шевченковском районе столицы на улице Черновола. "Поднимались туда съемочной группой через улицу Глубочинская и на небольшом подъеме машина остановилась и водитель пытался максимально выжать, чтобы подняться и проехать хотя бы несколько метров", - отметила она. При этом добавила, что таких случаев много и киевляне объединяются – водители других машин выходят и помогают толкать машины, которые не могут проехать.

По ее словам, несмотря на работу коммунальщиков, ситуация с движением транспорта – осложненная. Спецтехника работает, но снег продолжает засыпать все вокруг.

Видео дня

"На дорогах ситуация крайне сложная, действительно транспортный коллапс сегодня происходит. Все покрыто льдом, сверху сыплет снег. Образуются огромные пробки, потому что автомобили движутся на минимальной скорости", - отметила она.

Отмечается, что в столице много ДТП – автомобили сползают на льду.

Погода в Киеве - прогноз

Как сообщал УНИАН, Украинский гидрометцентр предупреждал, что с 15 февраля погода в Киеве кардинально изменится - в столицу придут осадки, а затем ощутимо похолодает. Отмечалось, что 15 февраля характер погоды изменится: днем атмосферные фронты активного южного циклона обусловят значительный снег, неуютный северо-восточный ветер.

Отмечалось, что с начала недели, то есть 16 февраля, зима усилит свои позиции. Снега станет еще больше.

Погода УНИАН сообщал, что в понедельник, 16 февраля, похолодание в Украине продолжится. Температура снизится еще сильнее, до "плюса" воздух прогреется только на востоке и юго-востоке. По всей стране, кроме юга, пройдут снег, мокрый снег и небольшие дожди.

В Киеве 16 февраля будет облачно. Температура воздуха ночью -8°, днем -6°, небольшой снег.

Вас также могут заинтересовать новости: