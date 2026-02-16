Что выгоднее - покупать или продавать доллары и евро: эксперты дали новые советы

Эксперты считают, что сейчас самое время обратить внимание на гривню.

С начала февраля курс валют в Украине колебался. Евро и доллар едва ли не каждый день прыгали.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать валюту сейчас в Украине, а также на чем еще можно заработать.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что вложения в гривню остаются самыми выгодными.

Видео дня

"По-прежнему гривневые ОВГЗ остаются вне конкуренции, средний доход достигает 16% годовых, он, в отличие от депозитов, не облагается налогом. Ни одна валюта не даст такого дохода, потому что курс доллара на конец года вряд ли превысит 45 грн, а это доходность на уровне 4,5%", - отметил эксперт.

При этом лава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский считает, что при диверсификации сбережений прибыль окажется ниже, чем от инвестиций только в ОВГЗ или банковские металлы.

"На минимумах курса можно покупать наличную валюту. Продавать валюту следует в двух случаях: для реинвестирования и при крайней необходимости", - советует экономист.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас стоит обратить внимание на гривневые ОВГЗ, а потом на валютные депозиты.

"Несколько банков сообщили, что у них можно открыть текущие вклады в валюте под 3,7% годовых в долларах и под 2,8% в евро, что вдвое больше, чем в среднем по рынку. С учетом, что курс доллара может вырасти до конца года выше 44 грн, а евро – выше 52 грн, доходность будет сопоставимой со средней доходностью по гривневым депозитам. Плюс дополнительная страховка от того, что гривна обесценится", - объяснил аналитик.

Он советует покупать доллары и евро тем, кто считает, что важнее не заработок, а контроль за сбережениями.

Курс доллара в Украине - прогноз до 22 февраля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что предпосылок для резких скачков курса валют в Украине пока нет, несмотря на ситуацию в мире.

По его прогнозу, с 16 по 22 февраля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: