РФ все больше полагается на КНДР: эксперт назвал главные потребности Москвы в боеприпасах

Россия фактически утратила советское производственное наследие артиллерийских боеприпасов.

У россиян нарастают проблемы с боеприпасами для артиллерии, поэтому они все больше становятся зависимыми от внешних поставок. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Потому что советские склады не резиновые. А большинство технологий производства боеприпасов в 90-е годы были утрачены. Россияне, вот такое советское производственное наследие, как и мы, они его не поддерживали. Им это было не нужно. У нас это были только какие-то экспортные заказы. У них они думали, что склады полные, и поэтому производства просто не было. И сейчас, уже на четвертый год войны, уже скоро пойдет пятый, конечно, что склады почти пустые", – сказал Жирохов.

Он добавил, что на фоне этого РФ пытается компенсировать свою потребность в боеприпасах северокорейскими образцами. И здесь важный аспект заключается в том, что речь идет о нетипичных калибрах 240 и 300 мм.

"Он не производится в России, нигде не производится, только в Северной Корее. Пытались они наладить поставки из Ирана, но, кроме этих шахидов, кроме беспилотников, по боеприпасам у них не сложилось. Поэтому да, больше северокорейских будет. Северная Корея работает почти круглосуточно, и все больше и больше РФ будет зависеть от Северной Кореи", – добавил Жирохов.

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Ранее ГУР сообщало, что солдаты из КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по приграничным общинам Украины. Также отмечалось, что северокорейские войска делают главный фокус на овладении беспилотными технологиями.

Между тем южнокорейское издание NK News пишет, что КНДР в январе резко сократила поставки вооружения в РФ. Отмечается, что в течение месяца был зафиксирован только один случай захода российских судов-контейнеровозов в северокорейские порты. Тогда как обычно корабли РФ совершают не менее трех таких заходов в месяц.

