Представитель Кремля прокомментировал информацию о китайских спутниках, которые пролетали над западом Украины.

В Кремле отреагировали на появление в СМИ информации о том, что Китай предоставляет России разведывательные данные. Об этом пишет Reuters.

В частности, у пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова журналисты спросили, действительно ли Пекин делится с Москвой разведывательной информацией, чтобы она могла лучше наносить ракетные удары по Украине.

"У нас есть собственные возможности, включая космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед собой специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.

Пролет китайских спутников над Украиной во время атаки РФ

Как сообщал ранее УНИАН, китайские спутники синхронно летели над Львовщиной во время атаки РФ 5 октября. СМИ, ссылаясь на данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает перемещение космических аппаратов, рассказали, что было зафиксировано девять пролетов пролетов по меньшей мере трех спутников серии Yaogan 33. Неизвестно, проводили ли китайские спутники фактическую разведку, однако сам факт их синхронного пролета вызвал беспокойство среди аналитиков.

Китай отреагировал на обвинения в том, что он якобы предоставляет РФ спутниковые данные для ударов по Украине. В Поднебесной заявили, что им ничего об этом неизвестно, и заверили, что придерживаются честной и объективной позиции в этом вопросе.

Между тем заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко считает, что пролеты китайских разведывательных спутников над Львовом во время атаки - это действия Китая, направленные на поддержку войны, которую ведет Россия.

