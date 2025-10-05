Представители Поднебесной заявили, что позиция страны "широко признается международным сообществом".

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало информацию о предоставлении Пекином россиянам спутниковых данных для нанесения ракетных ударов по Украине. В Поднебесной заявили, что им ничего об этом неизвестно, и заверили, что придерживаются честной и объективной позиции в этом вопросе.

Об этом Офис представителя китайского МИД на запрос корреспондента "Укринформа".

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули", - говорится в сообщении.

Кроме того, в дипломатическом представительстве заявили, что придерживаются честной и объективной позиции относительно российско-украинской войны.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" (так в Пекине называют полномасштабное вторжение России в Украину, - УНИАН) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - указано в сообщении.

В ночь на 5 октября российская армия нанесла по Украине комбинированный удар с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушные силы ВСУ обнаружили 549 средств воздушного нападения, из которых 496 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российская оккупационная армия запустила различные средства поражения с разных сторон, взяв Львовскую область в полукольцо.

Позже СМИ сообщили, что во время массированной российской атаки над западными областями Украины, в частности над Львовской областью, зафиксировали пролет не менее трех китайских разведывательных спутников. Пока неизвестно, проводили ли китайские спутники фактическую разведку во время атаки на Украину, однако факт их синхронного пролета вызвал беспокойство.

