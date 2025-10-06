Романенко отметил, что Китай ведет двойную политику.

Пролеты китайских разведывательных спутников над Львовом во время атаки - это действия Китая, направленные на поддержку войны, которую ведет Россия. Такое мнение в эфире Еспресо высказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2006-2010 годы) генерал Игорь Романенко.

Он отметил, что россияне "ссылаются на то, что американцы в дальнейшем будут помогать Украине разведданными, которые важны для нанесения ударов по объектам вглубь территории РФ, поэтому они обращаются за информацией к своим союзникам - Китаю".

"Соответственно, китайские разведывательные спутники над Львовом во время атаки - не случайность. Это действия китайцев, направленные на поддержку войны, которую развязала и ведет Россия", - сказал Романенко.

Кроме того, по его словам, есть информация о том, что именно Китай обеспечивает для России 75% комплектующих в производстве дронов.

"По моему мнению, это направленные действия Китая, который, к сожалению, проводит такую двойную политику. С одной стороны, видим миротворческую деятельность, которую китайцы демонстрируют по всему миру, а с другой - помогают россиянам и обходить санкции, и обеспечивают комплектующими", - подчеркнул эксперт.

Пролет китайских разведспутников над Львовом

Как сообщалось, 5 октября во время массированной российской ракетно-дроновой атаки над западными областями Украины, в частности над Львовской областью, был зафиксирован пролет по меньшей мере трех китайских разведывательных спутников.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало информацию о предоставлении Пекином россиянам спутниковых данных для нанесения ракетных ударов по Украине. Там заявили, что им ничего об этом не известно, и заверили, что придерживаются честной и объективной позиции в этом вопросе.

