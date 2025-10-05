Во время массированной атаки РФ над Львовской областью зафиксировали пролет китайских спутников серии Yaogan, которые могут вести военную разведку с орбиты.

Во время массированной российской ракетно-дроновой атаки 5 октября над западными областями Украины, в частности над Львовской областью, зафиксировали пролет по меньшей мере трех китайских разведывательных спутников. Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает перемещение космических аппаратов.

В течение ночи и утра над регионом было зафиксировано девять пролетов спутников серии Yaogan 33 - Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Они проходили над Львовом с полуночи до 11:30 утра.

Около 6:00 в регион вошел также оптический спутник Yaogan 34, который совершает семь витков над территорией Украины в течение дня.

Всего над Украиной могут работать более 60 разнотипных спутников серии Yaogan, способных проводить оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку. Они летают на высоте около 700 км, совершая полный оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут.

Несмотря на официальное заявление Китая, что эти спутники используются для "научных исследований" и "мониторинга природных бедствий", специалисты считают, что Yaogan - это военные аппараты с радарами SAR (синтезированной апертуры), подобными системам ICEYE.

Что известно о серии Yaogan 33

Спутники Yaogan 33 запущены в 2022-2023 годах, заменив старые модели первого поколения Yaogan-1 (2006 года).

Первые аппараты серии имели SAR L-диапазона с разрешением до 5 метров в режиме высокой точности. Учитывая технический прогресс за 15 лет, эксперты предполагают, что Yaogan 33 имеют значительно лучшие характеристики, приближенные к современным западным разведывательным спутникам.

Пока неизвестно, проводили ли китайские спутники фактическую разведку во время атаки на Украину, однако сам факт их синхронного пролета вызвал беспокойство среди аналитиков.

Массированная атака на Украину

В ночь на 5 октября российская армия нанесла по Украине комбинированный удар с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушные силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 549 средств воздушного нападения: 496 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также по Украине было запущено 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области РФ, 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К - из Самарской, Курской, Брянской областей России и 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российская оккупационная армия 5 октября во время атаки по Украине, в частности по Львовщине, запустила различные средства поражения с разных сторон, взяв регион в полукольцо.

