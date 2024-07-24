Из-за информационной пассивности отечественного МИД, "ритуальный" и ни к чему не обязывающий визит главы украинского ведомства Дмитрия Кулебы в "Поднебесную" превратился в настоящий поток "зрады" и разочарования.

Инсайды от "неназванных украинских дипломатов" в западных СМИ и манипулятивные заявления китайской стороны формируют эту неприятную картину, выгодную Кремлю, а украинская сторона не проявляет информационной инициативы и делает неоднозначные заявления о возможности мирных переговоров с РФ. Это дезорганизует наших граждан и формирует неуместные настроения во время войны.

Со всех сторон только плохие новости ("отступаем", "оружия нет", "денег нет", "света нет" и т.д.), а тут еще и власть никак не может "разродиться" нормальной информационной кампанией внутри страны, чтобы проставить все точки над "і" и объяснить, что происходит. То, что наши чиновники и даже главком Сирский коммуницируют с иностранным сообществом, но почти игнорируют адекватное разъяснение государственной позиции и решения проблем внутри своей же страны, действительно достойно возмущения.

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Но именно по мирному процессу никаких авансов или "зрад" сейчас делать не стоит.

Российские, китайские и западные "скептические" СМИ очень грубо манипулируют, тиражируя тезис, что "Украина готова к переговорам с РФ", намекая на "план Китая", который является лайт-версией "Плана Путина". На самом деле Украина действительно готова к переговорам, но не к тем, на которые намекают китайцы. Мы выдвигаем условия, которые не устраивают РФ.

Ведь Киев не говорит о капитуляции - то есть, о "перемирии" по российскому плану. Наши дипломаты имеют вполне сформированное предложение, которое было сформулировано уже неоднократно - полное освобождение оккупированных территорий. Дискуссии с нашей стороны идут лишь о том, каким путем это будет происходить - военным или дипломатическим, - что для Кремля не является приемлемым в принципе. И поэтому все (от китайцев до даже Бориса Джонсона) пытаются наши требования уменьшить до тех, которые каждый из таких инфлюенсеров считает "реальными", как всегда забывая о слабости РФ и о преимуществах Украины.

Ключевой момент - сейчас с КНР идет обсуждение не самого перемирия (которое невозможно, потому что стороны не готовы), а формата и того, кто будет об этом договариваться когда-то потом. Потому что напрямую Киев и Кремль говорить не будут.

Проще говоря, сейчас ищут посредника, который бы всех удовлетворил. И каждый из посредников предлагает свою "платформу", на которой эти потенциальные переговоры когда-то могут состояться. У Трампа - своя, у Бориса Джонсона - своя, у китайцев - своя. И никто не говорит, когда эти гипотетические переговоры могут состояться: завтра, в ноябре или через 5 лет. Ведь это зависит не от желания или нежелания, а от уровня "усталости" войск и стран.

Под "усталостью" имеется в виду не столько моральный фактор (который динамично меняется вслед за информационной картиной), сколько наличие человеческого и материального ресурса для продолжения войны. И он еще есть у обеих. Для Украины в конце текущего года на Западе полноценно развернут производство всего, что нужно, и подготовят первые человеческие резервы.

А РФ в конце года начнет еще более остро ощущать опустошение советских складов (но это не быстрый процесс) - да, мотоциклистов-камикадзе там станет больше. То есть, стороны сейчас не готовы ни к какому перемирию, хотя РФ очень этого бы хотела, ведь, несмотря на минимальные территориальные приобретения, общая динамика не в ее пользу.

Важно - не Киев через посредников (тех же китайцев) все чаще говорит о переговорах.

Москва же это делает. Лично Путин постоянно просит о мире, хотя и на своих нереальных условиях, но факт - просит. Это однозначное проявление слабости. Просто еще не той "кондиции" слабости, при которой с ним стоит о чем-то договариваться.

Кремлевский царь заставляет бежать вперед на мины и пулеметы своих миньонов, чтобы создать хорошую медийную картинку, запугать нас и заставить к переговорам именно сейчас, когда россиянам еще есть чем воевать, а украинцам, наоборот, пока нечем - но уже на подходе. Недостаток материальных средств уже в разы меньше, чем было еще три месяца назад.

Все постоянно пишут о том, что ВСУ откуда-то отступило, что снаряды и оружие в достаточном количестве не поступают на фронт, и т.д. Но мало кто смотрит глубже заголовков - в суть процесса. Который тот же Сырский неуверенно задел в последнем интервью. Процесс этот прост - Украина накапливает ресурсы. Даже ценой постоянных, но незначительных территориальных потерь. В то время, как Кремль свой ресурс сжигает, спеша к американским выборам, которые там считают своим единственным спасением (советские запасы оружия, напоминаю, исчерпываются).

Главный вопрос, который должен всех беспокоить, это не "ритуальные" переговоры Кулебы с Ван И, которые ни к чему не обязывают, а то, зачем нам столько ресурса, и почему мы готовы отступать, ради его накопления?

Версии две. Либо для того, чтобы в случае "выходки" Трампа после выборов в США на дольше полученную помощь растянуть. Или - для каких-то контрнаступательных действий, триггером к которым будет получение достаточного количества вооружений и нужная "кондиция" истощенности российских сил. Я ставлю на второе, ведь наши партнеры специально позаботились, чтобы, как минимум, до конца 2025 года у нас был "задел" в деньгах и оружии.

Когда-то британцы потеряли чуть ли не всю Северную Африку, отступая от войск Роммеля, пока у того не закончились снаряды, горючее и люди, а логистика не стала слишком слабой. И тогда британцы вернули все, что потеряли, и даже больше. Так большие войны и происходят - не "нахрапом" по-путински, а через планирование на перспективу. Наш шанс на "нахрап" осенью 2022 года наши партнеры нам заблокировали, не предоставив все необходимое, поэтому остается долгий путь к победе.

И, обратите внимание, чем больше у нас возможностей, тем больше различных посредников предлагают нам свои "услуги".

А так уж мир устроен, что мы не можем игнорировать предложения от влиятельных стран и политиков и должны с ними делать обмен мнениями - именно такой, как сегодня происходит в Китае.

В завершение, те же китайцы тиражируют тезис, что "Украина поддерживает позицию Китая по Тайваню и в дальнейшем будет придерживаться принципа "одного Китая"". И сразу "посыпалась" критика на Кулебу со стороны украинской оппозиции и просто ФБ-пузырьки. Но как можно критиковать за тот же принцип, который является международно принятым? Даже США как "мантру" постоянно повторяют о "едином Китае".

Да, все "ритуально" поддерживают идею единого Китая. Просто никто не уточняет, кто этот "великий Китай" должен объединить - легитимные ныне материковые коммунисты, или все еще легитимные тайваньские китайские демократы, которые являются фактически остатками той власти Китая, которую коммунисты изгнали с материка на остров в 1940-е. Действительно, Китай должен быть единым. Но спорить о том, кто более легитимен для этого объединения, можно еще несколько столетий.

Мы "ритуально" поддержали "единый Китай", а китайцы так же "ритуально" - мирные инициативы. Хотя с точки зрения геополитики они как раз меньше всего заинтересованы в прекращении российско-украинской войны, ведь КНР фактически получает ресурсы и деньги РФ во время, когда китайская экономика уже нависла над пропастью финансового кризиса. Пока мы в этом китайском "мирном процессе", китайцы не будут оказывать полноценную военную поддержку РФ, а большего нам и не нужно.

Ритуалы пройдены. Можем ехать к следующему претенденту в посредники. Интересно, кто же будет следующим в очереди (не Трамп ли?). "Китайской зрады" не произошло, хотя и достижений нет. Смотрите не на слова и "громкие" заголовки, а на действия - вот там все самое интересное. А вот власти наоборот следует обратить внимание на заголовки и свою информационную политику - потому что с такими подходами дальше будет только хуже.