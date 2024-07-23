Более 50% опрошенных украинцев категорически против территориальных уступок РФ: опрос КМИС

Но с мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам.

В мае 2024 года 55% украинцев заявили, что категорически против территориальных уступок России.

Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). В то же время 32% опрошенных считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. При этом еще 13% затруднились ответить на вопрос.

Как сообщает КМИС, с мая 2022 года в своих собственных опросах они регулярно задают вопрос о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости.

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При этом отмечает, что в период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против никаких уступок.

"После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%", - сообщают в КМИС.

Справка. В течение 16-22 мая 2024 года и 20-25 июня 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел два отдельных собственных всеукраинских опроса общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил собственный мониторинговый вопрос о готовности к территориальным уступкам для завершения войны и о восприятии отдельных возможных мирных договоренностей. Опрос проводился методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, подконтрольных правительству Украины. Опрошено 1067 респондентов в течение 16-22 мая и 2008 респондентов в течение 20-25 июня.

Война в Украине - условия достижения мира

Как сообщал УНИАН, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не согласится на территориальные уступки ради окончания войны.

Экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп утверждает, что закончит войну в Украине за 24 часа, если станет президентом

Украинский лидер раскритиковал планы Трампа.

"Вопрос в том, какая цена и кто будет платить? Я не имею в виду, что его (Трамп, - УНИАН) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - возмутился Зеленский.

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