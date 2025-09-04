Это начало новой холодной войны: дипломат оценил военный парад Си

Валерий Чалый говорит, что масштабным мероприятием Пекин сделал свою первую заявку на создание нового центра притяжения для стран.

Китай начал демонстрировать признаки дальнейшего сближения с РФ, хотя и косвенно. Об этом в эфире радио NV сказал председатель правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

У него спросили, можно ли воспринимать участие российского диктатора Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества, его прямые переговоры с главой Китая Си Цзинпинем, а также его участие в военном параде, как прямую поддержку Китаем полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"КНР играют в двойную игру. Очевидно, что многие из их шагов на сегодня более приближены к России. При том сдерживаются от полной поддержки, как это делает Северная Корея", - сказал дипломат.

Видео дня

Также Чалый оценил проведение масштабного военного парада в Пекине. Он отметил, что картинка была направлена на зрителей в США, в том числе на президента США Дональда Трампа, которого тоже приглашали принять участие в мероприятии.

"Китай подтвердил заявку на свою стратегию двухполярного мира. Опять видим деление на глобальный юг и север, хотя это и очень надуманная концепция. В принципе, это начало новой холодной войны. Китай четко дал понять, что он за двухполярный мир", - сказал Чалый.

От отметил, что участие в параде российского и северокорейского диктаторов свидетельствует о формировании вокруг Китая группы стран, которые дальше будут наращиваться. По его словам, такие страны, как Япония, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, находятся на другой стороне, хотя территориально приближены к Китаю.

Также он сказал, что парад продемонстрировал только общую картину, которая не дает полного представления о ситуации.

"Посмотрим дальше, какие будут действия. И главное, получил ли Путин заверения в будущей поддержке продолжения войны", - добавил эксперт.

Больше новостей о Китае

Напомним, что дипломат Роман Бессмертный также отметил усиление сотрудничества между Китаем и Россией и КНДР. Ведь, говорит он, теперь стало очевидным полное взаимопонимание между этими странами в вопросах военного сотрудничества и поставками комплектующих. По его словам, это должны проанализировать в США.

В то же время, президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и усилить экономическое давление на Китай. Он сказал, что Китай оказывает финансовую поддержку российским военным усилиям.

Вас также могут заинтересовать новости: