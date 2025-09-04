Он считает, что европейцы должны усилить экономическое давление на Китай из-за его поддержки РФ.

Европа должна прекратить покупать российскую нефть и больше давить на Китай. Как сообщило The Guardian, об этом президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам во время телефонного разговора.

Со ссылкой на представителя Белого дома издание пишет, что Дональд Трамп подчеркнул это в телефонном разговоре.

"Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну - ведь только за один год Россия получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива в ЕС", - цитирует представителя агентство Reuters.

Также в разговоре с европейскими лидерами Трамп сказал, что странам ЕС нужно оказывать большее экономическое давление на Китай из-за его финансовой поддержки российских военных усилий.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп был недоволен тем, что Европа продолжает покупать российскую нефть. Он рассказал, что Венгрия и Словакия жаловались Трампу на украинские удары по российским нефтяным заводам.

