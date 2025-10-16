Россия имеет возможность продолжать войну против Украины только за счет поддержки со стороны Китая. Пекин же использует Москву для улучшения своего политического влияния.
Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Китай оказывает поддержку России, тогда как сама она разрушает ключевые рынки, торговые и финансовые правила, а также – международное право.
"Это приведет к печальным последствиям, к сожалению, – мир будет дестабилизирован. Он уже хаотизирован, дестабилизирован и Россия продолжает вносить большой в это вклад. И только за счет ресурса Китая РФ это делает", – заявил Подоляк.
По его мнению, нужно вести продуманную политику по отношению к Китаю. Если же Пекин не готов остановить витки эскалации, то против КНР необходимо вводить "жесткие, максимально запретительные санкции", сказал Михаил Подоляк.
Китай и Россия
Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может заставить Россию напасть на Альянс. По его словам, Пекин может планировать отвлечь внимание НАТО от Тайваня. В то же время Рютте добавил, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных местах.
Кроме того, Китай продолжает покупать российскую нефть, что помогает стране-агрессору вести дорогостоящую войну против Украины. Также китайские компании поставляют России компоненты двойного назначения.