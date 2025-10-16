Россия вносит большой вклад в дестабилизацию мира, но только за счет Китая, заявил советник.

Россия имеет возможность продолжать войну против Украины только за счет поддержки со стороны Китая. Пекин же использует Москву для улучшения своего политического влияния.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Китай оказывает поддержку России, тогда как сама она разрушает ключевые рынки, торговые и финансовые правила, а также – международное право.

"Это приведет к печальным последствиям, к сожалению, – мир будет дестабилизирован. Он уже хаотизирован, дестабилизирован и Россия продолжает вносить большой в это вклад. И только за счет ресурса Китая РФ это делает", – заявил Подоляк.

По его мнению, нужно вести продуманную политику по отношению к Китаю. Если же Пекин не готов остановить витки эскалации, то против КНР необходимо вводить "жесткие, максимально запретительные санкции", сказал Михаил Подоляк.

Китай и Россия

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может заставить Россию напасть на Альянс. По его словам, Пекин может планировать отвлечь внимание НАТО от Тайваня. В то же время Рютте добавил, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных местах.

Кроме того, Китай продолжает покупать российскую нефть, что помогает стране-агрессору вести дорогостоящую войну против Украины. Также китайские компании поставляют России компоненты двойного назначения.

