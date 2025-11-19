По словам политика, Пекин контролирует европейские цепи поставок и остается важным экспортным рынком.

Глубокие экономические связи Европейского Союза с Китаем ограничивают его способность оказывать давление на Пекин относительно войны РФ в Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает Bloomberg.

"Китай также может нанести вам вред, и в этом заключается проблема. Если вы не готовы платить цену, которую они вам навяжут, то трудно действовать", - подчеркнула она на мероприятии Bloomberg в Брюсселе 18 ноября.

По словам журналистов, такое заявление прозвучало тогда, когда ЕС пытается заставить Пекин прекратить помогать России уклоняться от санкций, введя в октябре ограничительные меры в отношении нескольких китайских компаний.

Также Каллас отметила, что без поддержки Китая война РФ в Украине уже бы закончилась.

"И именно поэтому, как вы знаете, мы зашли так далеко", - добавила она.

Политик подчеркнула, что ЕС заплатит цену, когда нацелится на Китай и введет против него санкции, учитывая, что Пекин контролирует европейские цепи поставок и остается важным экспортным рынком.

"Китай очень разумно расширяет свое геополитическое влияние", - отметила Каллас.

В Bloomberg отметили, что в последние недели ЕС увидел, насколько уязвимы его компании после того, как Пекин ограничил поставки редких минералов, которые используются для производства всего - от аккумуляторов для электромобилей до военного оборудования, требуя от компаний получения разрешений на импорт.

Европейские автопроизводители тоже недавно столкнулись с неизбежным дефицитом микросхем после того, как китайский производитель микросхем Nexperia прекратил поставки на фоне политического конфликта.

Поэтому Каллас призвала союзников объединиться против Китая, подчеркнув, что действия Пекина также влияют на США, Великобританию, Австралию, Японию и другие страны.

"Проблема в том, что мы не действуем здесь едино", - подытожила верховный представитель ЕС.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее Reuters писал, что Трамп готов поддержать новые санкции против России, но есть условие. Отмечается, что президент США это сделает, если документ четко закрепит за ним право окончательного решения по любым ограничительным мерам.

По информации журналистов, инициативу поддерживают сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, которые продвигают санкции против государств, покупающих российские энергоресурсы.

Также Reuters сообщал, что "Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском месторождении нефти из-за санкций США. Известно, что США и Великобритания в прошлом месяце ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", после чего Ирак приостановил все денежные и нефтяные выплаты компании.

По словам высокопоставленного чиновника иракской нефтяной отрасли, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, компания остановит добычу и полностью выйдет из проекта.

