Иран поразил гораздо больше военных объектов США, чем сообщалось, - анализ WP

Спутниковые снимки показывают повреждения как минимум 228 сооружений или единиц оборудования на 15 объектах.

Авиаудары Ирана повредили или уничтожили по меньшей мере 228 сооружений или единиц оборудования на американских военных объектах на Ближнем Востоке с начала войны, поразив ангары, казармы, топливные склады, самолеты и ключевое радиолокационное, коммуникационное и противовоздушное оборудование. Как пишет The Washington Post, масштабы разрушений намного превышают данные, о которых сообщалось ранее и которые были публично признаны правительством США.

Для этого исследования WP проанализировала более 100 спутниковых снимков высокого разрешения, опубликованных Ираном. The Post подтвердила подлинность 109 из этих снимков, сравнив их со снимками более низкого разрешения из европейской спутниковой системы Copernicus, а также со снимками высокого разрешения от Planet. В общей сложности было обнаружено обнаружило 217 сооружений и 11 единиц оборудования, поврежденных или разрушенных на 15 американских военных объектах в регионе.

При этом эксперты, изучившие анализ, заявили, что повреждения на объектах свидетельствуют о том, что американские военные недооценили возможности Ирана по нанесению ударов, недостаточно адаптировались к современной войне с использованием беспилотников и оставили некоторые базы недостаточно защищенными.

"Иранские атаки были точными. Нет никаких случайных воронок, указывающих на промахи", – сказал Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Ущерб от атак Ирана

Издание The Post обнаружило, что атаки затронули объект спутниковой связи на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, зенитные ракетные комплексы Patriot на авиабазах Риффа и Иса в Бахрейне и авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте, спутниковую антенну на военно-морской базе поддержки в Бахрейне – где находится штаб 5-го флота США – электростанцию ​​в Кэмп-Бьюринг в Кувейте и пять хранилищ топлива на трех базах.

На иранских снимках также задокументированы ранее подтвержденные повреждения или разрушения обтекателей радаров в лагере Арифджан и на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте, а также в штабе 5-го флота; радары и оборудование системы противоракетной обороны THAAD на авиабазе Муваффак Салти в Иордании и на двух объектах в Объединенных Арабских Эмиратах; второй пункт спутниковой связи на авиабазе Аль-Удейд, а также самолет управления и контроля E-3 Sentry и самолет-заправщик на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

В то же время, часть ущерба могла быть результатом действий или обмана со стороны США, сказал Кансиан. Чтобы сохранить ценные перехватчики, американские войска могут разрешить попадание ракеты, если кажется, что она поразит неважную цель, и также возможно, что командиры пытались обмануть иранские силы, создавая видимость того, что опустевшие базы заняты.

Измененное поле боя

Эксперты заявили, что уязвимость военных объектов для атак Ирана, вероятно, является следствием многочисленных факторов.

Главным из них, по словам экспертов, является то, что иранские силы оказались более устойчивыми, чем могла ожидать администрация Трампа.

Кроме того, эксперты отметили, что американские военные не в полной мере адаптировались к использованию односторонних ударных беспилотников, чему, по их словам, планировщики должны были научиться, наблюдая за войной на Украине.

Они также указали на структурные проблемы, включая нехватку укрепленных укрытий, которые могли бы защитить войска и технику на ключевых позициях и вероятных целях.

Война США в Иране

В конце апреля в сША сообщили, что потратили около 25 миллиардов долларов на военные действия против Ирана.

Основная часть расходов пришлась на боеприпасы. Также средства направлялись на эксплуатацию техники, обслуживание войск и замену вооружения, использованного в ходе операции на Ближнем Востоке.

В то же время аналитический ресурс Iran War Cost Tracker, который ведет обственный подсчет расходов США на военные действия в Иране, считает, что война уже обошлась США более чем в 65 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на содержание военного персонала, переброску кораблей и техники в регион, логистику и другие сопутствующие операционные расходы.

