Трамп может наказать страны НАТО за недостаточную поддержку операции США в Иране, – WSJ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению американского лидера, не оказали должной поддержки США и Израилю во время войны с Ираном.

Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что предложение предусматривает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые "не оказали должной поддержки в войне с Ираном".

Эти силы США могут разместить в тех государствах, которые более активно поддерживали военную кампанию на Ближнем Востоке. Примечательно, что в материале такое предложение называют значительно более мягким, по сравнению с недавними угрозами Трампа о выходе США из НАТО. Согласно американскому законодательству, он не может сделать этого без поддержки Конгресса.

Видео дня

WSJ пишет, что новый план получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации. Сейчас он находится на ранней стадии разработки и является одним из нескольких вариантов, которые Белый дом обсуждает для наказания НАТО. Эта инициатива подчеркивает растущий разрыв между администрацией Трампа и европейскими союзниками после решения Вашингтона начать войну с Ираном.

Какие страны НАТО могут оказаться под ударом

В целом американский контингент в разных странах Европы насчитывает примерно 84 тысячи человек, хотя цифра может меняться. На данный момент точно неизвестно, из каких стран США могут вывести войска, но против операции в Иране выступили сразу несколько государств.

Испания запретила американским самолетам, задействованным в операции в Иране, использовать свое воздушное пространство. Штаты недовольны и Германией, поскольку Берлин критиковал операцию на Ближнем Востоке.

Использовать свои авиабазы на Сицилии не разрешила и Италия. В то же время Франция разрешила американским войскам пользоваться базой на юге страны при условии, что там будут садиться только те самолеты, которые не участвуют в ударах по Ирану.

По словам двух представителей администрации, кроме передислокации войск, план может также предусматривать закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран – возможно, в Испании или Германии.

Выгоду от ситуации могут получить "благосклонные страны", к которым относятся Польша, Румыния, Литва и Греция, отметили чиновники. Этот план может привести к размещению большего количества американских войск ближе к российской границе, что, вероятно, вызовет враждебность со стороны Кремля.

Трамп и НАТО

Белый дом заявил, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте планирует обсудить вопрос членства США в Альянсе. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что НАТО проверяли на прочность, и блок "провалился".

Ранее президент США не раз говорил, что "серьезно рассматривает выход из НАТО". Сам Альянс он называл "бумажным тигром".

