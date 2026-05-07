В ожидании приказа: 50 тысяч солдат США подготовились к возможному удару по Ирану, - NYT

Американские эсминцы, авианосцы и элитные дивизии морской пехоты продолжают обеспечивать блокаду Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп направил около 50 000 военнослужащих для участия в войне против Ирана, отправив их на авианосцах, эсминцах, в составе экспедиционных подразделений морской пехоты и на боевых самолетах. С парашютами в рюкзаках и наборами для выживания на боку, они стали частью объявленной миссии Трампа против Ирана "по уничтожению их ракет и стиранию их ракетной промышленности с лица земли".

Сейчас американские военные находятся в состоянии боевой готовности в регионе, в то время как Белый дом подает противоречивые сигналы о статусе военных действий, пишет The New York Times. К примеру, госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" завершена. Министр обороны Пит Хегсет же пояснил, что основные усилия вскоре были направлены на то, чтобы помочь кораблям пройти через Ормузский пролив, хотя Трамп позже уточнил, что даже эти усилия были приостановлены.

Затем американский президент написал, что он положит конец войне и обеспечит безопасный проход судов через пролив, если Иран "согласится дать то, о чем было условлено", не вдаваясь в подробности. Он добавил: "Если они не согласятся, начнутся бомбардировки".

Видео дня

Блокада и наращивание сил на Ближнем Востоке

СМИ пишет, что ВМС США по-прежнему обеспечивают блокаду всего судоходства в иранские порты и из них, введенную после того, как Иран фактически закрыл пролив. Военный самолет ВМС в среду вывел из строя нефтяной танкер под иранским флагом, пытавшийся прорвать блокаду.

До начала войны в феврале на базах и кораблях на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ирак, Сирию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, обычно находилось около 40 000 американских военнослужащих. Но по мере того как Трамп обострял войну, это число выросло до более чем 50 000 человек, говорится в материале.

Точное число определить сложно из-за того, что Иран нанес ответный удар, атаковав базы США, что вынудило военных перебросить войска на другие базы и в другие места, в том числе в самом регионе, в Европе и даже в Соединенных Штатах.

Вот обзор американских сил, которые все еще приписаны к этому региону.

82-я воздушно-десантная дивизия

Около 2000 десантников из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США находятся на Ближнем Востоке – представители Министерства обороны не уточнили, где именно – в рамках наращивания сил.

Эти войска могли бы быть использованы в попытке захватить остров Харк, центр иранского экспорта нефти, хотя им потребовалось бы больше сил на земле, чтобы удержать его, отметили официальные лица. И такая операция была бы сопряжена с риском потерь со стороны США.

Или же эти войска могли бы стать частью операции по захвату аэродрома, пояснили военные эксперты, хотя остается неясным, что Соединенные Штаты будут делать с аэродромом в Иране после его захвата.

Удерживать такую территорию в стране, площадь которой составляет около четверти площади континентальной части Соединенных Штатов, с населением более 90 миллионов человек, было бы сложно, отмечают журналисты.

31-й экспедиционный отряд морской пехоты

Прибытие 2500 морских пехотинцев и еще 2500 моряков помогло сохранить численность американских войск в регионе на уровне более 50 000 человек.

Хотя до сих пор неясно, что могут делать морские пехотинцы из 31-го экспедиционного отряда, официальные лица США подчеркнули, что они также могут быть задействованы в операции по захвату острова или другой территории.

Войска специального назначения

Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток в марте в рамках развертывания, призванного предоставить Трампу дополнительные варианты, проинформировали недавно два американских военных чиновника.

В качестве специализированных сухопутных войск они могли бы быть использованы в миссии, нацеленной на высокообогащенный уран Ирана на ядерном объекте в Исфахане.

U.S.S. Abraham Lincoln и U.S.S. George H.W. Bush

Авианосные ударные группы U.S.S. Abraham Lincoln и U.S.S. George H.W. Bush вместе с сопровождающими их флотилиями военных кораблей и более чем 10 000 моряков и морских пехотинцев находятся в Аравийском море. Оттуда они могут наносить удары по Ирану, используя ракеты и истребители, запускаемые с авианосцев.

Авианосец Буш заменил Джеральд Форд, который направляется в Атлантический океан и в конечном итоге обратно в Норфолк, штат Вирджиния, указал один американский чиновник. В начале войны на Форде произошел пожар в прачечной.

Ранее УНИАН сообщал, что вскоре Трамп пригрозил Кубе авианосцем Abraham Lincoln. В то же время он не дал больше информации по этому поводу - – является ли это гипотетической идеей или реальным планом Вашингтона в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: