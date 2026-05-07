Оказалось, что увеличить количество розеток в квартире можно без штробления стен.

Люди, которые покупают квартиры на вторичном рынке или получают их в наследство, часто сталкиваются с проблемой нехватки розеток. Это и неудивительно – в те годы, когда строили такое жилье, бытовых приборов и различных гаджетов было гораздо меньше, чем сейчас. Координатор, руководитель логистического и сантехнического центра компании "Мастергаз" Евгений Близнюк в комментарии УНИАН рассказал, как добавить новые розетки в квартире с минимальным объемом работ и сколько это может стоить.

Как добавить в комнату дополнительные розетки и всегда ли нужно ломать стены

По словам Близнюка, в квартире можно установить, например, по три розетки на комнату – это не проблема. Единственный нюанс заключается в понимании состояния электропроводки в жилье. Если проводка современная – не алюминиевая, то от нее можно сделать множество розеток. Если же проводка алюминиевая, то сначала ее рекомендуют заменить частично или полностью на более современный вариант – на медный кабель.

В том случае, если проводка устарела, говорит эксперт, для мощных приборов, в частности, речь идет об обогревателях, бойлерах, электрических духовках, монтируется отдельная линия от щитка и ставится отдельная розетка, и для них используется только она.

Электрик также объяснил, легко ли добавить еще одну розетку в стену или больше, и всегда ли для этого необходимо вскрывать стены. Он уверяет, что есть несколько вариантов монтажа:

Специальным прибором прорезать канал в стене – сделать так называемую штробу, туда заложить проводку, а затем все зашпаклевать и затереть. Это более сложный вариант монтажа проводки и розеток. Заложить кабель без разбивания стен – просто "спрятать" его в декоративные пластиковые каналы. Эти каналы можно установить, например, вдоль стены по плинтусу, и тогда ничего разбивать не нужно.

"Также, если в жилье современный ремонт, то кабель можно спрятать за гипсокартоном или натяжным потолком", – добавил эксперт.

Сколько стоит установить розетку в квартире или увеличить их количество

Помимо объяснений о том, можно ли сделать больше розеток в квартире, Близнюк также рассказал, сколько стоит добавление розетки. По его словам, в Киеве цены за легкую работу начинаются от 500 до 1500 гривень. Стоимость работы зависит от того, с какой стеной придется работать мастеру (бетонной, кирпичной или из гипсокартона).

Примерно 500 гривень стоит самый простой монтаж – если нужно где-то рядом с соседней розеткой сделать еще одну розетку. Это минимальная цена за минимальную работу. Если же нужно еще что-то вырезать, штробить, то стоимость будет ближе к 1500 гривень. Кроме того, цена зависит и от материала, из которого сделана стена:

бетонная – цена за работу будет выше, так как такую поверхность сложнее резать;

гипсокартон – стоимость будет ниже;

кирпичная – средняя, примерно 800 гривень.

Эксперт напомнил еще об одном моменте – прокладке отдельной линии от щитка для мощных приборов, которая может стоить до 4000 гривень и более.

Наряду с ценовым диапазоном он рассказал о возможности использования удлинителя в качестве альтернативного метода питания приборов. Близнюк говорит, что удлинитель можно использовать только как временный вариант. На работу счетчика, выдержит ли он нагрузку, это не влияет. Впрочем, эксперт подчеркивает опасность такого метода питания техники:

"Опасность при использовании удлинителей заключается в том, что они обычно имеют довольно малое сечение кабеля, и опаснее всего подключать одновременно к одному удлинителю мощные приборы – обогреватели, бойлеры, электрочайники, микроволновые печи, потому что они потребляют много энергии, и кабель может этого не выдержать и перегреться".

От перегрева, предупреждает электрик, происходит плавление изоляции. Затем может произойти короткое замыкание и возникнуть пожар. "Это очень опасно, поэтому мы совершенно не рекомендуем на постоянной основе пользоваться удлинителями. Они могут быть лишь временным вариантом", – добавил специалист.

