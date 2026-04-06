'Они не хотят нам её отдавать': Трамп рассказал, с чего начался раскол между США и НАТО

Президент США заявил, что, когда он озвучил свои планы в отношении Гренландии, её не захотели отдать США, и с этого всё и началось.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, высказал мнение, что углубление разногласий между США и НАТО началось тогда, когда он впервые предложил присоединить Гренландию к США, пишет CNN.

"Если честно, то все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят ее нам отдавать. И я сказал: "Пока, пока", – рассказал Трамп во время пресс-конференции.

Издание отмечает, что заявление президента США прозвучало накануне запланированного на эту неделю визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В публикации говорится, что Трамп выступил с резкой критикой ряда членов НАТО за отказ оказать помощь США в войне с Ираном, в частности за решение нескольких стран закрыть свое воздушное пространство или военные базы для американских военных.

"НАТО – это бумажный тигр. Нам они, очевидно, не нужны, потому что они ничем не помогли", – заявил глава Белого дома.

По мнению издания, Трамп не придает значения перспективе того, что США могут потерять статус фактического лидера альянса.

"Южная Корея нам не помогла. Австралия нам не помогла. Япония нам не помогла. У нас 50 000 солдат в Японии и 45 000 в Южной Корее, чтобы защитить их от Ким Чен Ына, с которым я прекрасно лажу", – сказал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Пентагона Пит Хагсет заявил, что США начинают новую масштабную кампанию воздушных бомбардировок Ирана. Это произойдет на фоне требований президента США Дональда Трампа немедленно заключить мирное соглашение. Хегсет подчеркнул, что по указанию главы Белого дома будет нанесен самый большой объем ударов по Ирану с начала этой операции. В то же время Трамп пригрозил Ирану, что в случае отказа от подписания мирного соглашения у Тегерана не останется "ни мостов, ни электростанций".

Также мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 апреля в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Вашингтону следует отказаться от "языка ультиматумов". Лавров и Аракчи призвали Вашингтон прекратить "незаконные атаки на гражданскую инфраструктуру". В частности, упоминается атомная электростанция в Бушире, где российские специалисты работали в качестве техников. В заявлении после разговора Лаврова с Аракчи добавляется, что Россия надеется, что усилия, предпринимаемые рядом государств для деэскалации напряженности вокруг Ирана, увенчаются успехом.

