Две европейские страны претендуют на войска США, выведенные из Германии

Польша и Литва заявили, что готовы принять американские войска, выведенные из Германии. Как пишет Politico, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лично планирует убеждать президента США Дональда Трампа отправить их на восток.

"Если президент Дональд Трамп решит сократить американское военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять американских солдат", – заявил Навроцкий во время учений НАТО в Литве.

Он добавил, что у Польши уже есть "готовая инфраструктура" для такого шага.

"Я думаю, что задача президента Польши, ради Польши, а также ради всей Европы, состоит в том, чтобы убедить президента Дональда Трампа в том, что, приняв такое решение относительно численности войск в Германии, он должен оставить этих солдат в Европе, то есть в Польше, в одной из стран Балтии или в другом регионе", - заявил Навроцкий.

Эту позицию поддержал также президент Литвы Гитанас Науседа, пишет RMF24.

"В первую очередь, мы хотим, чтобы американские солдаты оставались в Европе. Важно, чтобы Вашингтон продолжал уделять внимание региону, поэтому союзники по НАТО должны сделать все, чтобы Соединенные Штаты не отвернулись от Европы", – сказал он.

Науседа заверил, что его страна готова принять больше союзных сил, добавив, что ожидает размещения в Литве 5000 немецких военнослужащих к концу 2027 года. Сейчас в Литве находится более 1000 американских военнослужащих.

Конфликт в Польше из-за размещения войск США

Заявления Навроцкого идут вразрез с предупреждением премьер-министра Дональда Туска о том, что Польша не должна "переманивать" войска у союзников.

Это заявление Туска о "переманивании" уже вызвало резкую критику со стороны оппозиционной партии "Право и справедливость", политического лагеря Навроцкого, который обвинил его в том, что он ставит Берлин выше безопасности Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий ранее заявил, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в Польше уже ведутся "как на военном, так и на дипломатическом уровнях". Он добавил, что Польша не будет возражать, если войска, покидающие Германию, окажутся на ее территории, хотя правительство и не хочет их вывода из Германии.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский также заявил на оборонной конференции в Варшаве, что дополнительные американские силы "будут приветствоваться в Польше" независимо от того, откуда они будут передислоцированы.

Вывод войск США из Германии

Ранее США объявили о том, что планируют вывести 5000 американских военных из Германии. Reuters писало, что США также отказались от развертывания в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk.

Трамп позже подчеркнул, что речь идет о сокращении гораздо большего количества, чем объявленные Пентагоном 5000 военных.

США уже начали выводить свои войска из немецкого города Вильзек. Представитель Пентагона отметил, что процесс переезда военных и их семей планируется завершить в течение 6–12 месяцев. Хотя базу не закроют полностью, численность личного состава на ней сократится до 5–8 тысяч человек.

