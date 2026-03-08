Стармер провел беседу с Трампом после его резкого заявления о 'нерешительности' Британии

Они обсудили сотрудничество США и Великобритании на фоне напряженности между странами.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел беседу с президентом США Дональдом Трампом, который в субботу сказал политику, что его помощь не нужна, несмотря на то, что США продолжают использовать британские базы для ударов по Ирану. Об этом пишет The Guardian.

"После разрыва отношений между Трампом и Стармером, что заставило президента США заявить в социальных сетях, что "нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили", два мировых лидера провели в воскресенье переговоры, чтобы обсудить военное сотрудничество своих стран", - отметили в материале.

В частности, представитель Даунинг-стрит заявил, что лидеры "начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США через использование баз ВВС для поддержки коллективной самообороны партнеров в регионе".

По его словам, Стармер также "выразил искренние соболезнования президенту Трампу и американскому народу в связи с гибелью шести американских солдат", и что оба лидера "с нетерпением ждут новой беседы в ближайшее время".

В The Guardian отметили, что такой звонок состоялся после того, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр разозлил высокопоставленных членов Лейбористской партии и рядовых депутатов, подчеркнув на закрытой встрече, что Стармер "должен был поддержать Америку с самого начала" и позволить администрации Трампа использовать британские авиабазы.

"Если они являются вашими союзниками и незаменимым фундаментом вашей безопасности... вам лучше появиться, когда они этого хотят", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел Великобритании отвергла комментарии бывшего премьера и заявила, что она "не согласна". По ее словам, Великобритания должна "извлечь уроки" из ошибок, допущенных в Ираке.

"Я не думаю, что какая-либо из этих позиций соответствует национальным интересам Великобритании, и Кир Стармер несет ответственность за то, чтобы действовать в национальных интересах Великобритании для британских граждан", - подчеркнула она в программе "Sunday Morning with Trevor Phillips" на Sky News.

Британия и война с Ираном - что известно

Ранее The Guardian писал, что США не поделились с Великобританией деталями перед нападением на Иран. По словам журналистов, такое решение США совпало с решением Кира Стармера отказать американцам в использовании британских военных баз для проведения операции.

"Один источник в Уайтхолле подтвердил, что Великобритания знала о приближении действий благодаря накоплению оборудования, проезжавшего через страну, и разведданным, полученным "по обычным каналам", но не получила информации о точном времени и оперативных деталях атаки", - отметило издание.

В то же время Стармер заявлял, что Великобритания привлечет специалистов из Украины, чтобы помочь партнерам сбивать иранские БПЛА. Также впоследствии он подчеркнул, что его страна разрешила использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке.

"США запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной оборонной цели. Мы решили удовлетворить эту просьбу, чтобы предотвратить запуск ракет Ираном по региону, убийство мирных жителей, угрозу жизни британцев и удары по странам, которые не принимали в этом участия", - сказал премьер Великобритании.

