Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что хотя "Коалиция желающих" выглядит пока теоретической, но результатом этой инициативы будут надежные гарантии безопасности для Украины. Об этом он сказал в Париже, когда вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном общался со СМИ.

"Сегодня мы стоим перед еще одной инициативой, лидерами которой являются Франция и Великобритания. Это "Коалиция желающих". Сегодня оно тоже выглядит пока теоретически. Но каждая из инициатив - сначала также никто в них не верил, не верил что в Украине будет оружие НАТОвского образца. Сегодня это есть и сегодня это защищает. Я очень верю в "Коалицию желающих". Мы собрали более 30 стран. Сегодня у нас будет двусторонний разговор, а завтра у нас будет "Коалиция желающих", результатом которой, я не знаю в какой это день произойдет, но это точно произойдет - будут гарантии безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что это очень важно не только для Украины, но и для Европы.

"Я не просто в это верю. Мы все над этим работаем. Думаю, мы наработаем очень сильные гарантии, которые действительно будут гарантиями безопасности для будущего Украины", - отметил украинский президент.

По его словам, сегодня мы находимся в таком моменте, когда Франция как и другие страны хотят приблизить максимально мир. Зеленский подчеркнул:

"К сожалению, пока мы не видим сигналов от России, что они хотят закончить войну. Но я уверен, что наш союз, союз прежде всего Европы, который с начала войны с нами, и союз Европы с Америкой нам помогут увеличить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого, такого сложного вопроса, который так важен для спокойствия в Украине, для устойчивого мира, и для мира и безопасности в Европе".

По словам президента Франции, завтра на "Коалиции желающих", которая будет проводиться в режиме видеоконференции, планируется при участии многих лидеров зафиксировать договоренности, которые стали результатом проведенной работы после встречи 18 августа в Вашингтоне.

"Мы, Европейцы, готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир... Сегодня мы готовы для того, чтобы дать политическую поддержку этим договоренностям, готовы идти на обеспечение условий стабильного мира в Украине", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что последние недели была очень интенсивная работа проведена.

"Европа готова. Впервые мы ответили своей готовностью полноценной предоставить эти гарантии", - подчеркнул Маркон.

Переговоры в Париже - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский, находясь в Дании, заявил, что пока не понятно, когда истекают "2-3 недели", которые дал президент США Дональд Трамп российскому диктатору Владимиру Путину на достижение прогресса в мирных переговорах с Украиной. Украинский президент отметил, что хочет это выяснить в ближайшее время: "Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос".

При этом Трамп сегодня заявил, комментируя вопрос давления на РФ, что Путин "знает мою позицию, он должен принять решение".

В Белом доме сегодня сообщили, что президент Трамп в четверг, то есть завтра, должен позвонить Зеленскому. Как сказал Трамп, разговор нужен ему, чтобы "точно знать, что мы будем делать" дальше.

Также СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что Макрон, Зеленский и другие европейские лидеры завтра проведут телефонный разговор с Трампом.

