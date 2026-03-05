Ким Чен Ын 'засветился' на большом корабле и заявил о прорыве в создании ядерного флота

Чиновники утверждают, что военный корабль вероятно был построен с помощью России.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в течение двух дней лично инспектировал новый 5000-тонный эсминец Choe Hyon и наблюдал за пусками стратегических крылатых ракет. Пхеньян заявляет о намерении строить по два таких корабля ежегодно, чтобы ускорить ядерное вооружение военно-морских сил, пишут Associated Press.

Корабль разработан как универсальная платформа, способная нести: системы ПВО и противокорабельную защиту, ядерные баллистические ракеты и стратегические крылатые ракеты, отмечается в материале.

Как сообщает государственное агентство KCNA, визиты на западную верфь Нампо состоялись во вторник и среду. Ким Чен Ын назвал ввод в эксплуатацию корабля "значительным шагом" в расширении радиуса действия своей армии и возможностей для нанесения превентивных ударов.

Во время ходовых испытаний в среду с борта судна было выпущено несколько крылатых ракет, которые официальные СМИ КНДР назвали "стратегическими" - этим термином Пхеньян обычно обозначает оружие, способное нести ядерный заряд.

Южнокорейские военные и эксперты предполагают, что строительство корабля такого класса стало возможным благодаря тесному военному сотрудничеству КНДР с Россией. Несмотря на грозные заявления Пхеньяна, внешние эксперты сомневаются в реальной боеготовности флота.

Второй эсминец этого же класса Kang Kon получил серьезные повреждения во время неудачного спуска на воду в прошлом году, что вызвало гневную реакцию Кима, который назвал инцидент "преступным", отмечают журналисты.

Лидер страны поставил амбициозную задачу: в течение следующих пяти лет строить по два военных корабля аналогичного или более высокого класса ежегодно. Также продолжается строительство третьего эсминца, который планируют завершить к октябрю - годовщине основания правящей партии, пишут СМИ.

Кроме технического перевооружения, наблюдается и политическое обострение, объясняют в материале. Аналитики считают, что усиление флота может быть подготовкой к официальному пересмотру морской границы с Южной Кореей. Ким неоднократно заявлял, что не признает действующую "Северную линию границы", что в прошлом уже приводило к смертельным столкновениям в море.

По словам автора материала, Ким Чен Ын заявил о значительных успехах в программе ядерного вооружения военно-морского флота КНДР, подчеркнув, что этот шаг обеспечит наиболее радикальное усиление морского суверенитета страны за последние пятьдесят лет.

Несмотря на активное наращивание военной мощи и категорический отказ от идеи ядерного разоружения, северокорейский лидер оставляет пространство для дипломатических маневров. Пхеньян не закрывает возможность возобновления диалога с администрацией Дональда Трампа, однако ставит четкое условие: Вашингтон должен кардинально изменить свой подход к переговорному процессу. Таким образом, милитаристская риторика Пхеньяна сочетается со стратегическим ожиданием новых инициатив со стороны США, сообщает издание.

Ядерное оружие

Ранее УНИАН писал, что Норвегия выразила готовность начать переговоры с Францией о присоединении к европейскому "ядерному зонтику", следуя примеру Дании и Швеции. Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде отметил, что страна рассматривает такую возможность в рамках партнерства, однако не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Дискуссии об усилении собственной безопасности Европы активизировались на фоне растущей неуверенности европейских лидеров в надежности защиты со стороны США.

Добавим, что в ядерном щите США возникает серьезный пробел из-за вывода из эксплуатации четырех подводных лодок класса Ohio, что приведет к потере 616 пусковых установок для ракет "Томагавк". Хотя на смену должны прийти новые субмарины класса Virginia (Block V), задержки в их строительстве создают опасный временной разрыв в огневой мощи флота. Эксперты отмечают, что пик дефицита ракетных установок придется на 2030 год, когда американский арсенал сократится до исторического минимума.

