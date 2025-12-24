Россия вербовала граждан Кении на войну против Украины, - Bloomberg

Правоохранители расследуют организованную транснациональную преступную сеть, в которую входят рекрутинговые агентства Кении.

Министерство иностранных дел Кении заявило, что по меньшей мере 200 кенийцев за последние месяцы заманили в Россию обещаниями найти работу, сообщает Bloomberg.

Издание рассказывает историю Мартина Мбуру, который 21 октября этого года сел на борт самолета Air Arabia в Найроби, летевшего в Москву. В статье говорится, что он якобы был уверен, что едет на хорошо оплачиваемую работу водителем или охранником.

Отмечается, что кенийские и российские рекрутеры обещали ему заработную плату в размере 250 000 шиллингов, что составляет примерно 2000 долларов в месяц.

Его жена, Грейс Гатони, в последний раз разговаривала с Мбуру 19 ноября, а уже через 2 дня она увидела на кенийском телевидении сообщение о том, что 38-летний водитель микроавтобуса погиб на Донбассе.

"Это был такой шок. Он не имел военного опыта и прошел лишь трехдневное обучение", - рассказала Гатони в интервью.

Издание ссылается на данные украинских чиновников, которые в ноябре заявляли, что более 1400 человек из трех десятков африканских стран оказались на стороне российских войск в Украине.

Издание добавляет, что в этом же месяце стало известно, что дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы участвовала в вербовке мужчин из Южной Африки и Ботсваны.

В публикации указывается, что по словам государственного прокурора Кеннеди Амвайи, который участвует в одном из дел, возбужденных полицией, Управление уголовных расследований активно расследует случаи, когда кенийцев под ложными предлогами втягивают в боевые действия в Украине.

По словам Амвайи, они расследуют организованную транснациональную преступную сеть, в которую входят рекрутинговые агентства и другие предприятия в Кении, сотрудничающие с людьми в России.

Издание отметило, что в ноябре президент Кении Уильям Руто поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за помощь в освобождении кенийцев, которых обманом заставили воевать на стороне России.

РФ вербует иностранцев воевать против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что двух граждан Индии, которые приехали в Россию по студенческим визам, принудительно завербовали на войну против Украины, в результате они погибли. По словам их родственников, им обещали гражданскую работу, но отправили на фронт. Издание The Independent поделилось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в армию РФ было призвано 202 индийца, 26 из которых погибли. Указывается, что семь человек считаются пропавшими без вести.

Также мы писали, что в иранском Тегеране начали раздавать листовки с предложением для мужчин присоединиться к армии России в войне против Украины. Им предлагают до 20 000 долларов в качестве бонуса при подписании контракта с Минобороны РФ, а выплата ежемесячно будет составлять 2000 долларов. Посольство России в Тегеране заявило журналистам, что эти листовки являются поддельными. Однако журналистам, которые позвонили по указанному номеру, мужчина заявил, что листовки являются частью "официальной" российской кампании по вербовке. Он заверил, что эти действия координируются с властями Ирана.

