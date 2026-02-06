На Донбассе нашли тела наемников из Кении: в ГУР раскрыли детали

В Катаре наемники работали в охранных компаниях с хорошим стабильным доходом.

В Донецкой области обнаружены тела нескольких граждан Кении, которые воевали против Украины на стороне РФ и были ликвидированы Силами обороны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в районе города Лиман Донецкой области обнаружены тела еще двух ликвидированных граждан Кении, которых Россия завербовала для ведения преступной войны против Украины.

Речь идет об Омбвори Денисе Багаке (Ombwori Denis Bagaka) и Вахоме Симоне Гитату (Wahome Simon Gititu), останки которых нашли рядом с телом еще одного кенийского наемника - Клинтона Ньяпара Могесы, 1997 года рождения. Он жил и работал в Катаре, а затем подписал контракт с ВС РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск. После непродолжительной подготовки Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.

По данным ГУР, всех троих кенийцев – Багаку, Гитту и Могесу – заманили на войну России против Украины в Катаре, где они работали в охранных компаниях с хорошим стабильным доходом, но решили променять свою жизнь на обещания Кремля о больших, быстрых деньгах.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на территории государства-агрессора. Поездка в Россию – это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конечном итоге, сгнить в украинской земле", – отмечают разведчики.

Наемники из Африки на фронте

Напомним, начальник отделения коммуникаций 63-й бригады, капитан Ростислав Ящишин рассказывал, что вблизи Лимана в Донецкой области появились наемники из Африки. По его словам, россияне бросают против Сил обороны Украины огромное количество пехоты и завели элитные подразделения БПЛА, которые работают по логистике и по украинским операторам дронов.

ВСУ постоянно изматывают силы противника, но те вводят новые силы. По данным военного, на стороне врага зафиксированы темнокожие молодые мужчины, вероятно, из Африки, у которых при себе не было документов.

