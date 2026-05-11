Слабость, которой раньше не было: Каллас назвала факторы, подрывающие авторитет Путина

В то же время Россия до сих пор не готова к реальным переговорам о прекращении войны.

В Европейском Союзе перечислили факторы, влияющие на ослабление позиций инициатора войны против Украины и российского диктатора Владимира Путина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

В частности, ее спросили о том, как она понимает заявление инициатора войны Путина о том, что война может приближаться к завершению. Как отметила Каллас, в ЕС анализируют значение этих заявлений Путина, поскольку они отличаются от того, что он говорил ранее.

"Я думаю, что общее понимание заключается в том, что Путин находится в более слабом положении, чем когда-либо прежде. Мы видим, что они теряют на поле боя много человеческих жизней. В российском обществе растет недовольство. Именно поэтому они отключают интернет, чтобы люди не могли получать доступ к настоящим новостям. Именно поэтому удары на большие расстояния, наносимые Украиной, действительно имеют влияние. Поддержка войны Путина падает. Мы также видим, что влиятельные лица все чаще высказывают это", – подчеркнула Каллас.

В связи с этим, как считает верховная представительница ЕС, все это показывает, что на самом деле Путин не кажется таким сильным.

Впрочем, она отмечает, что "мы еще не достигли точки, когда они по-настоящему хотели бы вести переговоры, потому что они все еще выдвигают максимальные требования".

"И именно поэтому мы должны продолжать нашу работу", – подчеркнула Каллас.

Последние заявления Путина и ситуация на войне – что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Путин намекнул, что война может скоро закончиться, но пока нет никаких признаков того, что Россия намерена завершить боевые действия против Украины. В частности, на пресс-конференции 9 мая Путин ответил на вопрос о вероятном участии Запада в недавних украинских ударах на большие расстояния по России, заявив, что "этот вопрос подходит к концу".

При этом российские государственные СМИ подали это заявление так, будто он сказал, что война в Украине "близится к концу", несмотря на то, что Путин не дал никаких указаний на то, что он намерен прекратить войну.

По данным СМИ, в настоящее время ситуация показывает, что ход войны может измениться не в пользу России. В частности, после сложной войны инициатива, похоже, перешла к Украине, и теперь именно она переламывает ход событий.

Недавно спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские захватчики сейчас перешли к активной фазе весенней наступательной кампании, но особых успехов им добиться не удается.

