Украина подписала с Германией документ о поддержке ПВО, - Зеленский

Кроме того, Киев планирует обсудить сотрудничество с Берлином в сфере дронов на ближайшие 10 лет.

Украина уже рассчитывает на шесть совместных проектов совместного производства вместе с Германией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает корреспондент УНИАН.

По словам главы государства, это лишь начало сотрудничества между странами.

"Я очень рад, что мы начали работать над совместным производством между нашими странами. Я думаю, что это реальный шаг вперед, сильный шаг. Мы уже можем рассчитывать на шесть проектов, но я думаю, это только начало наших взаимоотношений. И я хочу обсудить с вами договор на десять лет, совместное производство между Украиной и Германией. И, конечно, мы очень благодарны за решение о поддержке в сфере ПВО и за то, что мы подписали этот документ, замечательный документ. Я не буду вдаваться в подробности. Пусть это будет сюрпризом для россиян", - сказал Зеленский.

Сотрудничество Украины и Европы в области дронов: что известно

Ранее Борис Писториус сообщил, что Украина и Германия будут совместно производить дроны. По его словам, речь идет как о БпЛА с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных средствах поражения, способных преодолевать расстояние до 1500 километров.

В начале мая стало известно, что Евросоюз и Украина создадут новый альянс дронов. Целью этого альянса станет поддержка развития передовых технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия.

