Мыши грызут провода в доме: эффективные лайфхаки от специалистов, как отпугнуть вредителей

Названы простые способы защитить дом от пожара и нежелательных гостей.

Грызуны, поселившиеся в стенах, представляют серьезную угрозу для безопасности дома, поскольку часто выбирают электрические провода в качестве материала для гнезд или даже пищи, пишет Martha Stewart.

Лучшая защита – это недопущение мышей внутрь конструкций. Эксперт по вредителям Кайл Тернер рекомендует использовать стальную вату для герметизации щелей. Мыши способны пролезть даже в отверстие размером с монету, поэтому важно закрыть каждую трещину.

"Мыши не могут перегрызть стальную вату и не будут пытаться", – подчеркнул он.

Для вентиляционных отверстий и больших дыр мужчина советует использовать оцинкованную металлическую сетку. В отличие от пластика, такой барьер грызунам "не по зубам".

Сила ароматов

Следующим шагом в борьбе за целостность проводов может стать обычное мятное масло. По словам Тернера, у мышей чрезвычайно острое обоняние, и концентрированный аромат ментола раздражает их носики.

По мнению эксперта, ватные шарики с маслом стоит раскладывать возле плинтусов и входов, но их нужно регулярно обновлять, чтобы запах оставался интенсивным.

Уберите "мостики" и укрытия

Мыши часто попадают в стены через заросшие кусты у фундамента или ветки деревьев, касающиеся крыши. Вице-президент Anchor Pest Control Джеймс Гайдачер объясняет, что растительность служит для грызунов своеобразными мостами.

"Мыши не любят быть на открытом месте. Чем больше укрытия ты им даешь, тем комфортнее они чувствуют себя ближе к твоему дому", – отметил он.

Советуют обрезать кусты на расстоянии не менее 30 см от стен.

Жесткая диета

Если мышь не найдет в вашем доме еды, она вряд ли захочет там оставаться и грызть стены. Эксперты советуют хранить все продукты, включая корм для животных, в герметичных контейнерах и тщательно убирать крошки.

Другие полезные лайфхаки

