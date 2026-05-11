РФ теряет главный ядерный проект в Европе: Венгрия пересмотрит соглашение на $15 миллиардов

Новое венгерское правительство пересмотрит финансирование и условия проекта расширения атомной электростанции "Пакш", который реализуется при участии "Росатома". Об этом во время парламентских слушаний сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитани, пишет Reuters.

Речь идет о проекте стоимостью 12,5 млрд евро (14,7 млрд долл.), который предусматривает строительство двух российских реакторов на единственной атомной электростанции в Венгрии "Пакш". Контракт без тендера еще в 2014 году получил "Росатом", однако реализация проекта затянулась на годы.

Политические обозреватели неоднократно называли этот проект ярким примером тесных отношений между Будапештом и Москвой во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана. В новом правительстве, сформированном после убедительной победы на выборах, отметили намерение изменить этот курс и улучшить отношения с Евросоюзом.

"Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Мы должны пересмотреть финансирование и расходы на проект расширения АЭС "Пакш-2" и условия его реализации. Это секретные контракты, с которыми мы еще не ознакомились, и нам нужно их изучить", – отметил кандидат на пост министра экономики и энергетики.

Вновь избранный премьер-министр Петер Мадьяр, официально вступивший в должность 9 мая, еще в прошлом месяце заявлял, что стоимость проекта завышена. В "Росатоме" в ответ отметили, что "готовы обосновать цену".

При этом кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт стремится к "равноправным и прозрачным" отношениям с Москвой.

"Россия останется партнером, но эти отношения не могут основываться на односторонней зависимости. В нынешней геополитической ситуации очевидно, что политика РФ представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы", – отметила Орбан.

Она также указала, что одной из главных задач нового правительства станет восстановление доверия к Венгрии, которое, по ее словам, было подорвано при предыдущей власти.

Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни отмечал, что Европа продолжает сотрудничать с российской ядерной индустрией, несмотря на войну России в Украине. По его словам, разорвать эти связи сложно из-за миллиардных контрактов, исторических отношений и политических факторов.

В феврале в Greenpeace Украина сообщали, что в Венгрии началось строительство россиянами АЭС "Пакш-2". Тогда сообщалось, что проект, финансируемый Москвой за счет миллиардных кредитов Будапешту, нарушает законодательство ЕС.

