Конец долларового дождя: скидки на российскую нефть выросли впервые за время войны в Иране

Срок действия разрешения США на закупку российской нефти, подпадающей под санкции, истекает в конце недели.

Скидки на российскую нефть марки Urals выросли впервые с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

По данным международного ценового агентства Argus Media, 7 и 8 мая средняя скидка на российскую нефть марки Urals по отношению к нефти Brent с поставкой из западных портов России выросла до 23,9 доллара за баррель. При этом стоимость российской нефти с поставкой в Индию все еще выше стоимости Brent, но разница сокращается. Отмечается, что 7 и 8 мая она упала почти втрое – до 2,4 доллара за баррель.

"Для сравнения: в середине апреля эта разница составляла 6,75 доллара", – добавляет издание.

Видео дня

Что касается стоимости российской нефти с поставкой из местных портов, то 8 мая средняя цена на нефть марки Urals в западных портах России, по данным Argus Media, составляла 80,61 доллара за баррель, что все еще значительно превышает уровень в 59 долларов за баррель, заложенный в российском бюджете на этот год.

"Однако значительный дисконт на российскую нефть ограничивает сверхприбыли российских производителей, уменьшая сумму налогов, которые они будут платить в государственную казну", – подчеркивают журналисты.

Bloomberg отмечает, что спрос на российскую нефть вырос после того, как с началом войны на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив было существенно ограничено. Этому способствовало решение США о временном разрешении на покупку российской нефти, подпадающей под санкции.

"Срок действия последнего такого разрешения истекает в конце этой недели", – обращает внимание издание.

Ситуация в Иране и нефтяные доходы РФ – последние новости

После начала войны на Ближнем Востоке и существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе нефтегазовые доходы России выросли. За период с 5 апреля по 3 мая 2026 года российская выручка взлетела до самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину, достигнув, в среднем, 2,42 миллиарда долларов в неделю.

Зарабатывать миллиарды на нефтеэкспорте РФ помогли США. Америка продлила действие санкционного исключения, которое позволяет покупателям легально приобретать российскую нефть, загруженную до 17 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: