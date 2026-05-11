Ловушка для оккупантов: эксперт раскрыл причины резкого снижения темпов продвижения России

По словам эксперта, в последние месяцы у россиян резко снизились темпы продвижения на фронте.

РФ сможет захватить Донецкую область только в том случае, если им удастся прорвать украинскую оборону на одном из направлений, заявил основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, сейчас мы наблюдаем снижение количества артиллерийских обстрелов. Оккупанты сейчас сбрасывают огромное количество управляемых авиационных бомб, но это не приводит к тому, чтобы они могли где-то прорвать нашу оборону и быстро продвинуться дальше.

"Все, на что они способны, – это волна за волной засылать свою пехоту в надежде, что она дойдет до наших укреплений и завяжет бои непосредственно в этих траншеях. Вот их единственный план, который у них есть для того, чтобы продвигаться. Но мы видим, очевидно, что он не работает", – сказал Нарожный в эфире Radio NV.

Он добавил, что за последние три месяца в РФ критически упали темпы продвижения. А в один из месяцев Силы обороны даже освободили больше территорий, чем оккупировал враг.

"Сейчас, я думаю, мы близки к равновесию. Где-то враг быстрее продвигается на какое-то микроскопическое расстояние. И какой-то другой тактики, другой стратегии, очевидно, не просматривается. Да, они говорят: давайте сделаем огромное количество дронов. Просто запускают дроны. Им нужно каким-то образом вскрыть наши огневые позиции. Они построены довольно качественно. Поэтому все, что они могут, – это долгое топтание на одном месте и продвижение со скоростью черепах", – добавил Нарожный.

Ранее о том, что армия РФ после успехов прошлого года в этом году фактически остановилась на фронте, писали журналисты The New York Times. А Силы обороны на некоторых направлениях даже начали перехватывать инициативу. Журналисты подсчитали, что при нынешних темпах наступления Москве понадобится более 30 лет для захвата всего Донбасса.

Аналитики из Института изучения войны ранее заявляли, что в апреле российские войска потеряли больше территорий на фронте, чем оккупировали. По их данным, РФ потеряла контроль над 116 квадратными километрами территории Украины в течение апреля.

